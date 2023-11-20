اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الموريتانية في دورتها السادسة بالجزائر العاصمة

الجزائر - انعقد يوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية - الموريتانية في دورتها السادسة، برئاسة المدير العام للجمارك الجزائرية، عبد الحفيظ بخوش، ونظيره الموريتاني، حمدوه الشيخ عبد الله.

وجرت أشغال هذا الاجتماع بمقر المديرية العامة للجمارك، بحضور الوفد الموريتاني، الذي شرع، أمس الأحد في زيارة عمل الى الجزائر، بالإضافة الى الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وكذا سفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية بالجزائر.

وبالمناسبة أكد السيد بخوش على "ضرورة تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين، لاسيما بعد فتح بنك الاتحاد الجزائري والمعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مما سيعزز العلاقات والتبادلات التجارية الثنائية، ما يقتضي من الجهازين تسهيل عملية التبادل عبر الحدود".

ويتجسد هذا التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتجسيد كافة الاليات التي من شأنها تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر حدود الدولتين وتأمينها من أجل التصدي لكل ظواهر التهريب، لاسيما المخدرات والمهلوسات، اضافة الى تذليل كافة العراقيل المحتملة التي قد تعترض التجسيد الميداني الفعال لهذه الآليات، يضيف المدير العام للجمارك.

كما أشار السيد بخوش الى أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التقنية التي تجمع الطرفين والتي تهدف الى دراسة وتحليل كافة المحاور التي تم اعتمادها في لقاءات سابقة.

من جانبه، ثمن المدير العام للجمارك الموريتانية جهود الجمارك الجزائرية في التصدي لأنواع الجريمة العابرة عبر الحدود، وكذا في مجال التكوين والتدريب، مذكرا "بالمهارات القيمة التي اكتسبها أعوان الجمارك الموريتانية من مختلف الرتب المستفيدين من تكوينات بمدارس التدريب الجزائرية".

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الموريتاني تندرج أيضا في سياق بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي، لاسيما مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين جهازي الجمارك للبلدين.

كما تعد الزيارة، حسب المديرية العامة للجمارك، سانحة لإطلاع الوفد الموريتاني عن كثب على المنظومة التكوينية لأعوان الجمارك الجزائرية وما تشمله من برامج تدريبية تكسب العون الجمركي المبادئ الأساسية التي تمكنه من ممارسة مهامه بكل مهارة واحترافية وما تستلزمه من جاهزية وتجند دائمين في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وعليه، يضيف ذات المصدر، سيكون للوفد الموريتاني زيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران، غدا الثلاثاء، أين سيتم الاطلاع على مختلف المرافق والبرامج البيداغوجية المنتهجة في التكوين الجمركي على مستوى المدرسة.