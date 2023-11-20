لحوم بيضاء: إجراءات عاجلة بخصوص الارتفاع غير المبرر للأسعار رغم وفرة المنتوج

الجزائر - اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتشاور مع كافة الأطراف المتدخلة في شعبة اللحوم البيضاء، عدة "إجراءات عاجلة" بخصوص الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم البيضاء الذي سجل مؤخرا بالرغم من "الوفرة الكبيرة" لهذا المنتوج، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان الوزارة.

وأوضح البيان أن "وزير الفلاحة والتنمية الريفية ،محمد عبد الحفيظ هني، قام أمس الاحد، إثر الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم البيضاء خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بالرغم من الوفرة الكبيرة لهذا المنتوج، باستدعاء على جناح السرعة بمقر الوزارة كافة المتدخلين في هذه الشعبة، ممثلين في الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB)، الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية (SARPA)، المؤسسة العمومية الاقتصادية للتبريد (FRIGOMEDIT)، ممثلي الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن التابعة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (UNPA)، ومربين خواص، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة و ترقية الصادرات".

وتم على إثر هذا الاجتماع، اتخاذ قرارات تمثلت بالأخص في الرفع من طاقات الإنتاج وذلك من خلال تموين السوق بالإنتاج المحلي والمستورد و تقليص أجال تموين السوق باللحوم البيضاء المستوردة.

كما تقرر مباشرة تحقيقات من طرف المصالح البيطرية و الإسراع في وتيرة توفير المدخلات (أعلاف الدواجن) لفائدة المربين الصغار مقابل تقديم الاعتماد الصحي الصادر فقط عن المصالح البيطرية للولاية و تبليغ الأسعار (الأدنى على مستوى السوق الوطني) للأعلاف المسوقة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB)، والتي تعتبر ثابتة على طول السنة، حسب ما ذكر المصدر ذاته.

كما تقرر التبليغ عن سعر الوحدة للصوص اللاحم (Poussin Chair 1 Jour)، المحدد بـ 120دج للوحدة، وفقا لذات المصدر الذي اشار الى ان البيع يبقى حرا مع نظام تتبع المربين و تعاونيات التربية للحوم البيضاء.

وتقرر أيضا الشروع في مشاورات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، للوصول إلى اتفاقية فرع (convention de branche) في أقرب أجل لغرض تحديد نموذج التنظيم و التسيير الأمثل للشعبة، بهدف ضمان استقرار الأسعار على مستوى السوق.

وستخص هذه المشاورات الفرعية جميع المتدخلين في الشعبة من منتجي الأعلاف، مربين، مذابح، تعاونيات و ومؤسسات و هيئات.

من جهة اخرى و في نفس السياق، اعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، في بيان منفصل، عن "تجنيد كافة المفتشيات البيطرية الموزعة على مستوى الوطني لأجل مباشرة التحقيقات والتقييم الميداني لكافة وحدات تربية الدواجن و كذا وضعية مذابح الدواجن على مستوى كافة ولايات الوطن، وهذا بداية من تاريخ اليوم 20 نوفمبر 2023".