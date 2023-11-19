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افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي "تكستيل-إكسبو" بمشاركة نحو 170 عارض

  أدرج يـوم : الأحد, 19 نوفمبر 2023 21:08     الفئـة : اقتصــاد
افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي &quot;تكستيل-إكسبو&quot; بمشاركة نحو 170 عارض

الجزائر - تم اليوم الاحد بالعاصمة افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي للنسيج والالبسة والجلود والتجهيزات "تكستيل-إكسبو" (TexStyle Expo)، وهذا بمشاركة نحو 170 عارض وطني وأجنبي.

ينظم هذا الحدث الاقتصادي، الذي يمتد من 19 إلى 21 نوفمبر بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، بحضور أزيد من مائة عارض أجنبي خاصة من الصين وتركيا وتونس ومصر وإيطاليا وإندونيسيا والهند.

عند افتتاح هذا الحدث، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, أعمر تاقجوت أن هذا الصالون يشكل "فرصة للمتعاملين الوطنيين في هذه الشعبة لبحث فرص الشراكة مع نظرائهم الأجانب".

كما أبرز نائب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد منصف بودربة، الذي تمت دعوته للمشاركة في الصالون، جودة المنتجات التي تم عرضها، مذكرا بأن هذا القطاع يعرف ازدهارا لا سيما من خلال الاستثمارات التي تكرسها السلطات العمومية من أجل إنعاشه.

وشدد على أن "هذه الاستثمارات ستساهم بالتأكيد في تعزيز نقل التكنولوجيا والشراكة وتتيح أيضا جذب مناخ تنمية مدمج وتوجيه الإنتاج نحو الأسواق الخارجية".

ومن جهته, أوضح المدير العام للشركة المنظمة للصالون  (CGCOM-EVENT) محمد لمين بكوش أن التظاهرة تهدف إلى تشجيع المبادلات وكذا خلق شراكات من أجل "تطوير صناعة مزدهرة ومادة ذات جودة من أجل تلبية متطلبات الزبائن على مستوى السوق المحلية والدولية".

وفضلا عن الحضور القوي للأجانب عرف الصالون مشاركة مميزة للمؤسسات المحلية من مختلف مناطق الوطن. وقد عرضت الشركات الجزائرية المشاركة ملابس تقليدية ومهارات الصناعات التقليدية التي توارثتها الأجيال وكذا بعمليات وأساليب حديثة لصناعات النسيج والجلد.

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افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي "تكستيل-إكسبو" بمشاركة نحو 170 عارض
  أدرج يـوم : الأحد, 19 نوفمبر 2023 21:08     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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