وزارة التجارة: تنصيب المدير العام الجديد للتجارة الخارجية

الجزائر - أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, يوم الأحد, على تنصيب عمر هلايلي, مديرا عاما للتجارة الخارجية على مستوى الوزارة.

وجرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة, بحضور الأمين العام ورئيسة الديوان وإطارات الإدارة المركزية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وبالمناسبة, ألقى الوزير كلمة أكد فيها على "الدور بالغ الأهمية لهذه المديرية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الصادرات ومواصلة رفع حصة الصادرات خارج المحروقات, وفاء بالتزامات رئيس الجمهورية, وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لبلوغ الأهداف المسطرة".

كما حث السيد زيتوني المدير العام الجديد على العمل على تطوير هذه المديرية والاعتماد على الرقمنة كآلية أساسية, وفتح الأبواب لمقترحات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال والتعاون مع الشركات الناشئة.

يذكر أن السيد هلايلي, شغل قبل توليه هذا المنصب, عدة مناصب في قطاع التجارة, اخرها منصب المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات لناحية بشار, حسب البيان.