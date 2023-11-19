الشبكات الكهربائية والغازية: مشروع مراجعة مسافة الأمن

تيزي وزو - أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم السبت بتيزي وزو أن الوزارة بصدد الإعداد لمشروع مراجعة مسافة الأمن حول المنشآت الكهربائية و الغازية.

وأوضح السيد عرقاب خلال زيارة العمل التي قام بها للولاية حيث قام بإطلاق وتشغيل مشاريع تابعة لقطاعه ان "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد كلفنا بمراجعة مسافات الأمن حول الشبكات الطاقوية من أجل اطلاق المشاريع المتوقفة بسبب هذا الإجراء الرامي إلى حماية المنشآت الطاقوية".

وأضاف الوزير انه "لا يجب الوقوف عند نصوص قديمة لم يعد لها فائدة" مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمل على هذا الملف "مع الحفاظ على أمن الانسان و التجهيزات و البيئة كهدف أساسي".

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كما أشار إلى أن هذه المراجعة لمجال الأمن حول المنشآت الطاقوية الذي يتفاوت حسب نوع الطاقة (كهربائية أو غازية) و كذا منطقة التواجد (ريفية - حضرية - بجوار هياكل أخرى) ستسمح بتسوية عديد الوضعيات التي لا زالت دون تراخيص و أن الهدف الأساسي من هذا المسعى (مراجعة مجال الأمن) يتمثل في توفير مناصب الشغل و الثروة".