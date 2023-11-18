كواشف الغاز: وزارة التجارة تقرر سحب علامتين من السوق الوطنية

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم السبت في بيان لها، عن السحب الفوري لعلامتين لأجهزة الكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون من السوق الوطنية لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "بعد إجراء فحوصات دقيقة وشاملة على عدة عينات على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات على أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون لمختلف العلامات المسوقة في السوق الوطنية"، وذلك في إطار حملة مراقبة مدى مطابقة أجهزة التدفئة والأجهزة المرافقة لها لمعايير سلامة المستهلكين.

و"بناء على المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2020، المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون، أظهرت نتائج هذه الفحوصات عدم مطابقة علامتين للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة، وهما ماكسويل Maxwell وأيمان Eyemann".

وعليه، تعلن الوزارة عن السحب الفوري لهذين الجهازين من السوق الوطنية، كما تدعو جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة التوقف عن استعلامها فورا، حسب المصدر ذاته.