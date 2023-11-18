مقاولاتية: إطلاق أول منصة رقمية لتوفير مشاريع جاهزة للشباب بالجزائر

الجزائر - تم اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، إطلاق أول منصة رقمية لتوفير مشاريع جاهزة، موجهة لكل فئات الشباب وحاملي المشاريع، بهدف تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وتم إطلاق هذه المنصة، المسماة "إعمل"، من قبل مؤسسة "ديار دزاير للتجارة الالكترونية والابتكار"، بحضور مديرتها العامة، نجاة غالمي، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، بالإضافة إلى مدراء عامين لمؤسسات مصرفية وكذا ممثلي شركات عمومية وخاصة.

وبالمناسبة، أوضح المدير العام للمنصة، عبد الرؤوف سايغي، أن المشروع يهدف إلى توفير مشاريع مجهزة بكل المعدات والمواد الأولية لكل أنواع المؤسسات (ناشئة، صغيرة، متوسطة أو كبيرة)، وكذا في مختلف النشاطات التجارية والصناعية والخدماتية.

وأضاف أن خدمات المنصة الإلكترونية الجديدة موجهة لكل فئات الشباب، سواء كانوا تجارا أو حرفيين أو نساء ماكثات بالبيت، بالإضافة الى تخصيص مشاريع موجهة لذوي الهمم.

وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن هذا المشروع يأتي في إطار "الديناميكية الجديدة للجزائر التي ترتكز في مسارها الاقتصادي على الاستثمار في القدرات الشبابية، المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والتي تعد حسبه "أحسن استثمار" نظرا لتقديمها لحلول جديدة وباعتبارها "قيمة مضافة" للمنظومة البيئية الاقتصادية في البلاد.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لمؤسسة "ديار الدزاير"، نجاة غالمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم المؤسسات الناشئة والأفكار الجديدة والطاقات الشبابية، كما يهدف إلى المساهمة في تطوير و تعميم الرقمنة عن طريق منصات رقمية مطورة 100 بالمائة من طرف شباب جزائري والتي تتماشى مع متطلبات السوق الجزائرية.