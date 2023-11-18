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توقيع سبع اتفاقيات في مجال التكوين، البحث والتطور التكنولوجي والمؤسسات الناشئة

  أدرج يـوم : السبت, 18 نوفمبر 2023 14:26     الفئـة : اقتصــاد
توقيع سبع اتفاقيات في مجال التكوين، البحث والتطور التكنولوجي والمؤسسات الناشئة

الجزائر - تم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، التوقيع على سبع اتفاقيات في مجال التكوين، البحث والتطور التكنولوجي والمؤسسات الناشئة، في إطار تثمين التعاون بين المؤسسات التابعة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ومؤسسات قطاعات الري، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش الطبعة ال19 للصالون الدولي للأشغال العمومية الذي اختتم اليوم السبت، بحضور الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، والرؤساء المدراء العامون لعدد من المؤسسات العمومية.

وفي هذا الإطار، وقعت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)، اتفاقية إطار مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تشجيع البحث العلمي وأنشطة التطوير التكنولوجي في مجال دراسة المنشآت القاعدية والصناعة الميكانيكية.

كما تم التوقيع على اتفاقية إنشاء بروتوكول تعاون وتآزر بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (الجزائر العاصمة)، ومجمع منشآت الأشغال البحرية (جيتراما)، بهدف تطوير شراكات التقنية والعلمية في مختلف المجالات.

من جهتها، وقعت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP)، اتفاقية مع الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري (CTH)، لتشجيع الشراكة وتعزيز قدرات الهيئتين.

وفي مجال تكوين الإطارات والمتربصين، وقع مجمع دراسة المنشآت المراقبة والمساعدة (جايكا) اتفاقيتين مع كل من المركز الفني للإنشاءات المعدنية، فرع مجمع الصناعات المعدنية والصلب "إيميتال"، ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية (CRCC).

أما مجمع منشآت أشغال الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا"، فقد وقع اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية (ENSGTS)، بهدف دعم التعاون في مجال الدراسات والبحث والتأطير والتكوين العلمي، وكذا إتفاقية أطار مع المؤسسة الناشئة "Moubassir"، بهدف رقمنة نظام تسيير مشاريع المجمع.

 

آخر تعديل على السبت, 18 نوفمبر 2023 14:41
كلـمات مفتـاحيــة :
توقيع سبع اتفاقيات في مجال التكوين، البحث والتطور التكنولوجي والمؤسسات الناشئة
  أدرج يـوم : السبت, 18 نوفمبر 2023 14:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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