أشغال عمومية : الشركات والمؤسسات الناشئة مدعوة للمساهمة في تطوير صناعة السكك الحديدية

الجزائر- دعا وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم السبت بالجزائر العاصمة، الشركات والمؤسسات الناشئة إلى المساهمة في تطوير صناعة السكك الحديدية بالجزائر، وذلك لضمان توفير بعض المواد والتجهيزات التي يتم استيرادها.

و جاء ذلك في كلمة للسيد رخروخ ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، علي بولرباح، بمناسبة تنظيم الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف"، يوم دراسي تحت شعار "الصناعة المتعلقة بالسكك الحديدية...آفاق الاستثمار"، ضمن فعاليات الطبعة ال19 للصالون الدولي للأشغال العمومية.

و أكد الوزير أن إنجاز مشاريع السكك الحديدية استلزم استيراد بعض المواد والتجهيزات، نظرا ل"خصوصية هذه المنشآت الحيوية"، مشيرا إلى أنه لتفادي الاستيراد "يتعين على الشركات الجزائرية ومنها المؤسسات الناشئة التي تمتلك كفاءة معرفية أن تكون على دراية باحتياجات هذا المجال من الصناعة".

كما اعتبر أن وصول الشركات الجزائرية إلى هذه المرحلة سيمكنها من "المساهمة في إنشاء حلقة أساسية لتطوير الصناعة المتعلقة بالسكك الحديدية في الجزائر"، منوها في الوقت ذاته بالقدرات التقنية التي تحوز عليها الشركات ومكاتب الدراسات الجزائرية في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية".

و أكد السيد رخروخ أن دائرته الوزارية "لن تدخر جهدا" لمرافقة المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، "لمرافقتهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي توفرها مؤسساتنا لترقية أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة منها لحل الإشكاليات التي نواجهها".

و في هذا الإطار، ذكر بالبرنامج الذي أطلق لتطوير وعصرنة شبكة السكك الحديدية التي بلغ طولها 4722 كلم، ومرشحة لتبلغ 6500 كلم عند استلام البرنامج الجاري إنجازه، و 15000 كلم في آفاق 2030.

و أكد أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية وتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية وتمديدها، لفك العزلة عن المناطق الداخلية والجنوبية، وكذا نقل الثروات المعدنية إلى الشمال، وبعث مشاريع استثمارية في الجنوب.

و حول الصالون الذي أعلن عن اختتام فعالياته، اليوم السبت، أشار السيد رخروخ إلى أنه شكل فرصة "لإنشاء شراكات وتبادلات مثمرة، ستعزز قدرات وسائلنا الوطنية في عمليات الإنجاز على الصعيدين الوطني والإقليمي".

من جهة أخرى، شكل اليوم الدراسي، فرصة لاستعراض تفاصيل البرنامج الوطني لتطوير شبكة السكك الحديدية وإبراز أهميته بالنسبة للتنمية الاقتصادية، وكذا أهمية المصاعد الهوائية، الميترو وخطوط الترامواي التي تتوفر عليها الجزائر، فيما تطرق خبير إيطالي لخبرة بلاده في مجال أنظمة الحماية وحركة القطارات.

للإشارة، شهدت الطبعة ال19 من الصالون الدولي للأشغال العمومية، المنظم من طرف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بالشراكة مع "ألجيريا إكسبو" فرع الشركة الوطنية للمعارض والصادرات (صافكس)، بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، مشاركة أزيد من 230 مؤسسة وطنية وأجنبية، فيما كانت تركيا ضيف شرف.