جمارك: إحصاء قرابة 5000 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب بين يناير وسبتمبر 2023

الجزائر - أحصت المديرية العامة للجمارك، في إطار مكافحة التهريب، قرابة 5000 عملية حجز، قامت بها مصالحها عبر كامل التراب الوطني، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسبما علمته وأج لدى هذه الهيئة.

و حسب حصيلة المديرية العامة للجمارك, المتعلقة بنشاطات مكافحة التهريب, تم في الفترة الممتدة بين 1 يناير و 30 سبتمبر, تسجيل 4982 عملية, أسفرت عن حجز سلع بقيمة إجمالية قدرت بـ 546ر4 مليار دج, في حين بلغت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية بـ 192ر37 مليار دج.

و تم خلال محاولات التهريب التي تم التصدي لها من طرف مصالح الجمارك استخدام 630 من مركبات وحيوانات, حسب الحصيلة, مضيفة أن عدد المخالفين المتورطين في هذه العمليات قدر بـ 5.157 شخص.

و جاء ذلك على إثر تدخلات الجمارك الميدانية, عبر كامل الإقليم الجمركي, بما في ذلك المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية, في إطار ممارسة المهام الحمائية لهذا الجهاز, المتعلقة بمكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في المهام الأمنية الرامية إلى حماية الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين والتراث الثقافي.

و عن طبيعة المحجوزات, أوضحت المديرية العامة للجمارك أنها تتمثل أساسا في المخدرات والمهلوسات, التبغ والسجائر, الوقود, المفرقعات, المشروبات الكحولية, العملات الأجنبية, المعادن الثمينة, الأسلحة والذخيرة, المواد الغذائية بما في ذلك المدعمة وذات الاستهلاك الواسع, المركبات.

ففيما يتعلق بالمهلوسات والمخدرات, حجزت الجمارك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023, ما يقارب 6 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 3 ملايين وحدة من المواد المهلوسة وما يقارب 19 كغ من الكوكايين, إضافة إلى9,7 كغ من مخدر "البانغو", و237ر1 كغ من مسحوق "الإكستازيو".

و بالنسبة للتبغ والمنتجات التبغية والمشروبات الكحولية, تظهر الحصيلة أنه تم حجز 46.728 خرطوشة و345.253 علبة من السجائر, و48.686 لتر من المشروبات الكحولية.

حجز مبالغ معتبرة من العملات الأجنبية والمزورة

و بخصوص النشاط العملياتي الجمركي المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن, تم حجز ما يقارب 4 كلغ من الذهب, أكثر من 6 كلغ من الفضة, 863.000 دينار جزائري,768217 يورو, 158.500 دولار أمريكي, 43.000 دينار تونسي وغيرها من العملات الأجنبية, كما تم حجز مبالغ من العملات الأجنبية المزورة تمثلت في 249.000 أورو و 30.000 دولار.

أما عن المحجوزات المتعلقة بالمواد الغذائية خاصة منها المدعمة وذات الاستهلاك الواسع, فقد تم حجز أكثر من 520 طن من الدقيق, أكثر من 909.000 لتر من زيت المائدة, وما يفوق 138 طن من السكر, إضافة إلى كميات أخرى معتبرة من الحبوب, البقوليات, المواد الغذائية, العجائن, الحلويات, المكملات الغذائية, المشروبات الغازية وغير الغازية.

كما تم حجز 636.285 لتر من الوقود, 1950 علبة و348.765 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية, 950 حيوان حي من أغنام وعصافير, 265 مركبة, بالإضافة إلى محجوزات أخرى كالعتاد الحساس,الألبسة والأحذية المتنوعة, الألبسة الرثة, الأدوية, المواد الصيدلانية والعتاد الطبي, تبغ ومشتقاته, مواد التجميل و العناية الجسدية, محركات وقطع غيار, أسلحة, ذخيرة, مواد متفجرة, عتاد ولوازم الصيد, عتاد التنقيب عن المعادن, معادن ومواد كيميائية, هواتف نقالة ولواحقها, أجهزة إعلام آلي, وغيرها من المحجوزات.

و اعتبرت المديرية أن "هذه الأرقام تعكس الجهود الحثيثة لأعوان الجمارك, وتجندهم التام في سبيل أداء المهام المنوطة بهم, سهرا على حماية الاقتصاد الوطني, وذلك عبر تشديد اليات الرقابة, وتعزيز برامج التدخلات الميدانية للتصدي لكل محاولات التهريب وكذا الجرائم العابرة للحدود عبر كامل التراب الوطني وكذا تنسيق برامج التدخلات الميدانية المشتركة مع مختلف الأجهزة الأمنية".