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الجزائر تشارك في أشغال الجمعية العامة للمصالح الجيولوجية الإفريقية بأنغولا

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 18:14     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر تشارك في أشغال الجمعية العامة للمصالح الجيولوجية الإفريقية بأنغولا

لواندا - تشارك الجزائر في أشغال الجمعية العامة السنوية ال15 للمصالح الجيولوجية الإفريقية، المنظمة بالمعهد الجيولوجي بأنغولا بين 15 و18 نوفمبر الجاري، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجزائر ستكون ممثلة في الجمعية العامة من طرف رئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر(ASGA) كريمة بكير-طافر، مشيرة إلى أن الجزائر تتولى من خلال الوكالة منصب نائب الرئيس لمنطقة شمال إفريقيا.

وعلى هامش أشغال الجمعية، حسب ذات المصدر، تم برمجة عدة محاضرات حول أنشطة المراكز الجيولوجية الأعضاء في الجمعية، لاسيما المركز الأفريقي لتنمية المعادن، المصالح الجيولوجية الأوروبية، المصلحة الجيولوجية الأمريكية، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والجمعية الجيولوجية الافريقية، والمجتمع الدولي للدراسات الجيولوجية، وكذلك عن نشاط مؤسسة تنمية المعادن لافريقيا.

للإشارة، تتولى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم، مسؤولية إدارة البنية التحتية الجيولوجية، وانتخبت سنة 2019، من قبل أعضاء المنظمة الإفريقية، لتولي منصب نيابة الرئاسة لمنطقة شمال إفريقيا لمدة 3 سنوات.

وتأسست منظمة المصالح الجيولوجية الإفريقية سنة 2007 كمبادرة من الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد"، بهدف تعزيز ودعم البرامج الجيو-علمية وكذا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر في القارة الإفريقية.

وتعنى المنظمة أيضا التي تسجل عضوية 40 دولة إفريقية، بتقييم الموارد المعدنية والاستخدام المستدام للأراضي وتنميتها وتخفيف المخاطر وحماية البيئة.

آخر تعديل على الخميس, 16 نوفمبر 2023 18:23
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الجزائر تشارك في أشغال الجمعية العامة للمصالح الجيولوجية الإفريقية بأنغولا
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 18:14     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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