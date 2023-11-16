Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يعلن عن فتح رأسمال بنكين عموميين مع نهاية السنة الجارية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 17:02     الفئـة : اقتصــاد
رئيس الجمهورية يعلن عن فتح رأسمال بنكين عموميين مع نهاية السنة الجارية

الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, عن اطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنهاية السنة الجارية, بنسبة 30 بالمائة, للمستثمرين من القطاع الخاص, داعيا المتعاملين الاقتصاديين الخواص الى الاندماج في تطوير القطاع البنكي الجزائري.

وخلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين, جرى في ختام أيام المقاولاتية, بالمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر العاصمة), أكد رئيس الجمهورية أن "الدولة عازمة على فتح رأسمال البنوك العمومية", مبرزا أن "العملية ستبدأ قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة, على أقصى حد, بفتح رأسمال لبنكين عموميين أو ثلاثة بنسبة 30 بالمائة".

كما دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص الى الاستثمار في المجال البنكي بفتح بنوك خاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والاندماج في مسار تطوير الاقتصاد الوطني.

إقرأ أيضا:   رئيس الجمهورية يشيد بقدرات الشباب المبتكر في مجال المقاولاتية

وفي هذا الصدد, ذكر رئيس الجمهورية انه طلب في عدة مناسبات بخلق بنوك خاصة لدمج أموال القطاع الخاص, مشددا على أن "الاقتصاد الوطني يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص بتمويل نفسه دون الاعتماد دائما على  البنوك العمومية" التي تبقى, حسبه, "فقط إضافة" من ناحية التمويل.

وهنا لفت السيد الرئيس إلى أن "تمويل القطاع الاقتصادي الخاص مازال يعتمد على أموال البنوك العمومية بنسبة 85 بالمائة", مشيرا إلى أن نشاط القطاع الخاص يغطي حوالي 85 بالمائة من الاقتصاد الوطني, وهو ما يعتبر, كما قال رئيس الجمهورية "خللا يجب تصحيحه".

من جهة أخرى, جدد رئيس الجمهورية التزام الدولة باسترجاع الاموال المنهوبة المحولة و كذا العقارات التي تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية في الخارج, مؤكدا على تجاوب الاتحاد الأوروبي الذي "أعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار".

كما أبرز رئيس الجمهورية أن هذه العملية تتطلب "جهدا وقد تستغرق وقتا طويلا", لكن, يضيف السيد الرئيس, "الدولة عازمة على استرجاع الأموال المنهوبة بالتعاون الثنائي مع الدول الأوروبية".

في الأخير, ابرز الرئيس تبون أن "العدالة قامت بدورها في استرجاع الاموال المنهوبة", مشددا على أن "الدولة تبقى حريصة على متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة".

آخر تعديل على الخميس, 16 نوفمبر 2023 18:15
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

رئيس الجمهورية يعلن عن فتح رأسمال بنكين عموميين مع نهاية السنة الجارية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 17:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.16

الجزائر تشارك في أشغال الجمعية العامة للمصالح الجيولوجية الإفريقية بأنغولا

23.11.16

الرابطة الاولى موبليس: انطلاق موسم 2024-2025 نهاية اسبوع 30-31 اغسطس

23.11.16

الإطلاق الرسمي لدروس التعليم عن بعد للسنة الجامعية 2023-2024 لفائدة نزلاء السجون

23.11.16

الملتقى الدولي للطريقة الشيخية بغرداية يدعو إلى ترقية السياحة الروحية

23.11.16

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى إسبانيا

23.11.16

المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ملتزمة بالمضي قدما في المساهمة في دعم النمو

الأكثــر قـراءة

23.11.15

السيد قوجيل يجدد التأكيد على ان الجزائر الجديدة لن تخذل الشعب الفلسطيني

23.11.15

الفريق أول شنقريحة يزور الوحدة الثانية والسبعين التابعة للقوات الجوية الصينية

23.11.15

وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجمهورية التشيك: السيد مقرمان يوقع على سجل التعازي

23.11.15

اجتماع بين مكتبي اللجنتين القانونيتين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

23.11.14

رئيس الجمهورية يأمر الحكومة باعتماد السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء

23.11.15

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير تركيا لدى الجزائر