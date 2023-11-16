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المعهد الجزائري للبترول يوقع إتفاقيات شراكة مع أربع شركات نفطية إفريقية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 14:05     الفئـة : اقتصــاد
المعهد الجزائري للبترول يوقع إتفاقيات شراكة مع أربع شركات نفطية إفريقية

الجزائر- وقع المعهد الجزائري للبترول، فرع مجمع سوناطراك، يوم الخميس ببرازافيل، اتفاقيات شراكة في مجال التكوين مع شركات نفطية وطنية إفريقية، حسبما أفاد به بيان للمجمع.


و تم التوقيع على الاتفاقيات على هامش الاجتماع الخامس للرؤساء المدراء العامين للشركات الوطنية للمحروقات للبلدان الأعضاء في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط, الذي تم بمشاركة سوناطراك بوفد رفيع المستوى يقوده الرئيس المدير العام للمجمع, رشيد حشيشي.


و تتضمن الاتفاقيات تعزيز التعاون في مجال التكوين بين المعهد الجزائري للبترول وكل من الشركة الوطنية للبترول "SNPC" لجمهورية الكونغو, سوناهيدروك SONAHYDROC لجمهورية الكونغو الديمقراطية, الشركة الوطنية للمحروقات لدولة البنين, وكذا الشركة الوطنية للبترول لغانا "GNPC".


و أشار البيان إلى أن هذه الاتفاقيات المتخصصة في مجال النفط والغاز, تأتي "استكمالا لمسار ترسيم عمليات التكوين التي أطلقها المعهد الجزائري للبترول مع شركات بترولية أخرى تابعة للبلدان الأعضاء في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط".


و خلال الاجتماع الخامس للرؤساء المدراء العامين, أوضح المجمع في بيانه أنه شكل فرصة لمناقشة النقاط المتعلقة بمجالات التعاون بين شركات المحروقات الإفريقية, في جوانبها المرتبطة بتمويل مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية والأسواق الإقليمية.


كما ناقش المشاركون في الاجتماع جانب تطوير المحتوى المحلي وتعزيز رأس المال البشري والتكنولوجيات والبحث والتطوير, فضلا عن خيارات التعاون في مجال تطوير الطاقات المتجددة, يضيف البيان.


تجدر بالإشارة إلى أن مجمع سوناطراك كانت قد نظم الدورة الرابعة من هذا الاجتماع في 21 مارس 2023 بالجزائر العاصمة.
وتعتبر منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط, التي تم إنشاؤها في 27 يناير 1987 بلاغوس (نيجيريا), فضاء للقاء والتبادل والتعاون وتقاسم التجارب والخبرات بين الدول الإفريقية الأعضاء.

 

 

 

آخر تعديل على الخميس, 16 نوفمبر 2023 14:15
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المعهد الجزائري للبترول يوقع إتفاقيات شراكة مع أربع شركات نفطية إفريقية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 14:05     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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