رئيس الجمهورية يزور المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية

و يضم هذا المعرض عديد المؤسسات العمومية والخاصة من مختلف القطاعات, وكذا مؤسسات لشباب من حاملي المشاريع, ومن أبناء الجالية الجزائرية في الخارج, المشاركة في هذا الحدث.
و يأتي ذلك قبيل افتتاح لقاء رئيس الجمهورية مع رواد الأعمال الاقتصاديين, في ختام فعاليات أيام المقاولاتية.
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و تم تنظيم هذا الحدث, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من 14 إلى 16 نوفمبر, على هامش الأسبوع العالمي للمقاولاتية, تحت شعار "ريادة الاعمال في قلب التجديد الجزائري".