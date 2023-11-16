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رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات للإشراف على إختتام أيام المقاولاتية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 12:05     الفئـة : اقتصــاد
رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات للإشراف على إختتام أيام المقاولاتية

الجزائر - وصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس، إلى المركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر العاصمة) للإشراف على إختتام فعاليات أيام المقاولاتية.

و تم تنظيم هذا الحدث, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, من قبل مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري من 14 إلى 16 نوفمبر, على هامش الأسبوع العالمي للمقاولاتية, تحت شعار "ريادة الأعمال في قلب التجديد الجزائري".

آخر تعديل على الخميس, 16 نوفمبر 2023 13:39
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رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات للإشراف على إختتام أيام المقاولاتية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 12:05     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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