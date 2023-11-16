عطاف يلتقي بلندن مع مجموعة من المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين

و أوضح البيان أن السيد عطاف قدم عرضا حول مقومات الاستثمار في الجزائر وأهم محاور السياسة الاقتصادية في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية و ذلك بحضور اللورد ريتشارد ريسبي, المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر.

كما أطلع السيد عطاف, المشاركين على المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد الجزائري في سياق تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية, مسلطا الضوء في ذات السياق على المزايا التفاضلية العديدة التي تتمتع بها الجزائر إفريقيا وعربيا وفي الفضاء المتوسطي, يضيف ذات البيان.