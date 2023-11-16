إطلاق تسويق السيارات من علامة "أوبل" بالجزائر

و ستتم عملية تسويق الأنواع الثلاثة التي اختارتها أوبيل للسوق الجزائرية في نهاية سنة 2023, عبر شبكة بيع مجمع حليل تجارة وصناعة, ممثل علامة "أوبل" في الجزائر, و المتكون من 28 نقطة بيع موزعة على مستوى 21 ولاية عبر التراب الوطني.
و سيتم رفع عدد نقاط البيع الى 38 بحلول نهاية السنة الجارية, حسب توضيحات مدير قسم السيارات لمجمع حليل, نسيم بن قرقورة, الذي أكد على الكفاءات الجزائرية التي تكون لجنة ادارة أوبيل الجزائر, "التي تعد ازيد من 500 متعاون من بينهم 136 بائعا و 137 تقنيا مكونين حسب مقاييس ستيلانتيس", مع السعي لتوفير 1000 منصب شغل في سنة 2024.
و تطمح قوة البيع لعلامة اوبيل الجزائر الى تسويق ال4000 سيارة التي تنوي عرضها في السوق قبل نهاية سنة 2023, "و ذلك ابتداء من 19 نوفمبر الجاري, تاريخ اطلاق عملية تلقي الطلبات", حسب تصريح مدير العلامة التجارية لأوبيل الجزائر, نسيم بوعزاوي, مشيرا الى ادخال ثلاثة أنواع جديدة في السوق الجزائرية سنة 2024.
اما فيما يخص الأسعار التي سيتم اقتراحها على الزبائن الجزائريين فهي تتراوح ما بين 3.944.000 دج و 4.849.000 دج.
الا ان السيد بوعزاوي, قد اكد خلال تقديمه للأنواع الثلاثة من السيارات المقترحة, بانه سيتم طرح تخفيضات بمناسبة اطلاق عملية البيع, و التي ستتراوح ما بين 95.000 دج و 170.000 دج.
من جانبه, أوضح المدير التنفيذي ستيلانتيس المغرب العربي, حكيم بوطهرة, ان 300 سيارة أوبل كانت متوفرة على مستوى مختلف قاعات العرض التابعة للعلامة, و ان 1400 سيارة سيتم استلامها بنهاية شهر نوفمبر, اما البقية من 4000 وحدة المبرمجة لسنة 2023 فسيتم تسليمها بنهاية ديسمبر.
كما أشار من جانب اخر, إلى ان سيارات أوبل التي ستسوق في الجزائر "ستتوفر على نفس المميزات الموجودة في الأنواع المسوقة في أوروبا".
و في رده على سؤال حول إنشاء وحدة لإنتاج سيارات أوبل بالجزائر, أوضح ذات المسؤول, ان "هناك دراسة من اجل تصنيع سيارات أوبل في الجزائر".
من جانبه, اعرب الرئيس التنفيذي لأوبل و فوكسال, فلوريون هويتل, خلال مداخلته, على ارتياحه لعودة علامة أوبل إلى السوق الجزائرية بعد ست سنوات من الغياب.