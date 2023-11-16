إطلاق تسويق السيارات من علامة "أوبل" بالجزائر

الجزائر- تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الإطلاق الرسمي لعملية تسويق السيارات من علامة أوبل- الجزائر، بينما حدد تاريخ بداية تلقي الطلبات في 19 نوفمبر الجاري، حسب ممثلي العلامة بالجزائر.

و ستتم عملية تسويق الأنواع الثلاثة التي اختارتها أوبيل للسوق الجزائرية في نهاية سنة 2023, عبر شبكة بيع مجمع حليل تجارة وصناعة, ممثل علامة "أوبل" في الجزائر, و المتكون من 28 نقطة بيع موزعة على مستوى 21 ولاية عبر التراب الوطني.

و سيتم رفع عدد نقاط البيع الى 38 بحلول نهاية السنة الجارية, حسب توضيحات مدير قسم السيارات لمجمع حليل, نسيم بن قرقورة, الذي أكد على الكفاءات الجزائرية التي تكون لجنة ادارة أوبيل الجزائر, "التي تعد ازيد من 500 متعاون من بينهم 136 بائعا و 137 تقنيا مكونين حسب مقاييس ستيلانتيس", مع السعي لتوفير 1000 منصب شغل في سنة 2024.

و تطمح قوة البيع لعلامة اوبيل الجزائر الى تسويق ال4000 سيارة التي تنوي عرضها في السوق قبل نهاية سنة 2023, "و ذلك ابتداء من 19 نوفمبر الجاري, تاريخ اطلاق عملية تلقي الطلبات", حسب تصريح مدير العلامة التجارية لأوبيل الجزائر, نسيم بوعزاوي, مشيرا الى ادخال ثلاثة أنواع جديدة في السوق الجزائرية سنة 2024.

اما فيما يخص الأسعار التي سيتم اقتراحها على الزبائن الجزائريين فهي تتراوح ما بين 3.944.000 دج و 4.849.000 دج.

الا ان السيد بوعزاوي, قد اكد خلال تقديمه للأنواع الثلاثة من السيارات المقترحة, بانه سيتم طرح تخفيضات بمناسبة اطلاق عملية البيع, و التي ستتراوح ما بين 95.000 دج و 170.000 دج.