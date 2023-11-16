Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فايد يبحث مع السفير الفرنسي سبل تطوير العلاقات الإقتصادية و المالية بين البلدين

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 09:00     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - إستقبل وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي الذي تطرق معه إلى سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية و المالية بين البلدين، حسب بيان لوزارة المالية.

و شكل اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة "سانحة لبحث واقع العلاقات الاقتصادية و المالية الثنائية و كيفيات تطويرها و تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة", أضاف البيان.

و انتهز الوزير هذه الفرصة للتطرق الى الاصلاحات الاقتصادية و المالية التي باشرتها الجزائر بغية مواجهة التحديات التي يمليها التطور الاقتصادي و الاجتماعي, حسب نفس المصدر.

و أشارت الوزارة في بيانها الى ان اللقاء تمحور حول جهود عصرنة المالية العمومية و آفاق الإصلاحات في القطاعات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال و ترقية الاستثمار الوطني و الأجنبي.

و في إشادته بالمجهودات التي تبذلها الجزائر في مجال الإصلاحات الاقتصادية, أبرز السفير الفرنسي "ارتياح المؤسسات الفرنسية بالجزائر لتحسن المناخ الاقتصادي الشامل و الاهتمام الذي توليه هاته المؤسسات للسوق الوطنية وامكانياتها", كما جاء في الوثيقة.

كما تناول الطرفان أفاق التعاون في قطاع المالية, لا سيما في المجال المصرفي الذي يشهد "ديناميكية متزايدة للشراكة بين البلدين" مستشهدا بالمشاركة الحثيثة للبنوك الفرنسية في القطاع المصرفي في الجزائر و الافتتاح الوشيك لفرع لبنك جزائري في فرنسا.

و في الأخير, "التزم الطرفان بتكثيف المبادلات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية"، حسب ذات البيان.

آخر تعديل على الخميس, 16 نوفمبر 2023 11:46
كلـمات مفتـاحيــة :
فايد يبحث مع السفير الفرنسي سبل تطوير العلاقات الإقتصادية و المالية بين البلدين
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 09:00     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.16

سيارات/رالي اليمامات الدولي (الطبعة ال18) : مشاركة 37 طاقم نسوي في المنافسة

23.11.16

رئيس الجمهورية يزور المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية

23.11.16

التحول الرقمي في الجزائر: أشواط كبيرة في إرساء الشفافية في تسيير الشأن العام

23.11.16

المدية : فتح شطر الطريق السيار شمال-جنوب، بوغزول-الجلفة أمام حركة المرور

23.11.16

المدية : فتح شطر الطريق السيار شمال-جنوب، بوغزول-الجلفة أمام حركة المرور

23.11.16

الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الحاصل في العدوان الصهيوني على غزة

الأكثــر قـراءة

23.11.14

رئيس الجمهورية يأمر الحكومة باعتماد السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء

23.11.14

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

23.11.15

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير تركيا لدى الجزائر

23.11.14

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2021

23.11.15

عطاف يلقي بلندن محاضرة حول الأوضاع في منطقة الساحل

23.11.15

وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجمهورية التشيك: السيد مقرمان يوقع على سجل التعازي