فايد يبحث مع السفير الفرنسي سبل تطوير العلاقات الإقتصادية و المالية بين البلدين

و شكل اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة "سانحة لبحث واقع العلاقات الاقتصادية و المالية الثنائية و كيفيات تطويرها و تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة", أضاف البيان.
و انتهز الوزير هذه الفرصة للتطرق الى الاصلاحات الاقتصادية و المالية التي باشرتها الجزائر بغية مواجهة التحديات التي يمليها التطور الاقتصادي و الاجتماعي, حسب نفس المصدر.
و أشارت الوزارة في بيانها الى ان اللقاء تمحور حول جهود عصرنة المالية العمومية و آفاق الإصلاحات في القطاعات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال و ترقية الاستثمار الوطني و الأجنبي.
و في إشادته بالمجهودات التي تبذلها الجزائر في مجال الإصلاحات الاقتصادية, أبرز السفير الفرنسي "ارتياح المؤسسات الفرنسية بالجزائر لتحسن المناخ الاقتصادي الشامل و الاهتمام الذي توليه هاته المؤسسات للسوق الوطنية وامكانياتها", كما جاء في الوثيقة.
كما تناول الطرفان أفاق التعاون في قطاع المالية, لا سيما في المجال المصرفي الذي يشهد "ديناميكية متزايدة للشراكة بين البلدين" مستشهدا بالمشاركة الحثيثة للبنوك الفرنسية في القطاع المصرفي في الجزائر و الافتتاح الوشيك لفرع لبنك جزائري في فرنسا.
و في الأخير, "التزم الطرفان بتكثيف المبادلات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية"، حسب ذات البيان.