وهران : الطبعة الـ 11 لمعرض "ناباك 2023" يستقطب 15 ألف زائر

وهران ـ سجلت الطبعة ال11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "ناباك" 2023، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الأربعاء بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، أكثر من 15 ألف زائر مهني حسبما أفاد به رئيس التظاهرة جعفر ياسيني.

وذكر السيد ياسيني أن هذه الطبعة، التي نظمت تحت شعار "تعزيز التحول التدريجي للطاقة من خلال الابتكار التكنولوجي"، عرفت مشاركة 500 عارض من 45 بلدا .

وأشار نفس المتحدث الى أن العدد المهم للزوار المسجل خلال هذه التظاهرة يرجع إلى انتعاش الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19.

وأبرز أن "القانون الجديد للمحروقات ساهم من جهته في إقبال المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في السوق الوطنية للطاقة".

وأشار نفس المصدر إلى أن مشاركة 13 شركة أجنبية التي تعتبر من بين الأهم في هذا المجال على غرار "إيني" و"أوكسي" و"شيفرون" و"بيرتامينا" و"توتال اينيرجي" والتي يتواجد أغلبهم في الجزائر يعكس هذا الإقبال أيضا.

وشمل برنامج محاضرات هذه التظاهرة التي نشطت من طرف 115 خبير مواضيع مختلفة ذات صلة بالطاقة عل غرار التحول الطاقوي والاستكشاف والتكنولوجيات الحديثة في ميدان الطاقة والهيدروجين الأخضر والتي كانت محل متابعة من طرف ألفي مندوب استنادا إلى ذات المصدر.

وما يميز الطبعة ال11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "ناباك" 2023 -حسب رئيس التظاهرة- هو المشاركة النوعية للمتعاملين والزوار واصفا هذا الصالون ب "حدث رفيع المستوى" بجمع أهم الشركات والفاعلين في مجال الطاقة.