المعرض الإفريقي للتجارة البينية بمصر : جناح المنتجات الجزائرية يفوز بالمرتبة الاولى

الجزائر - كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، عن فوز الجزائر بالمرتبة الأولى لأفضل جناح منتجات، خلال الطبعة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023 "IATF"، التي تجرى حاليا بمصر.

وفي تصريح صحفي على هامش انطلاق فعاليات الطبعة الأولى للصالون الدولي للتمور، أبرز السيد زيتوني فوز الجزائر بالمرتبة الأولى لأفضل جناح منتجات خلال الطبعة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، التي تجري حاليا بمصر، والتي تعرف مشاركة أكثر من 1600 عارض.

كما لفت الوزير الى فوز الجزائر باحتضان سنة 2025 لفعاليات الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية, الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وجاء هذا الفوز بعد "منافسة قوية" بين العديد من الدول الإفريقية المترشحة لتنظيم هذا الموعد الاقتصادي الذي سيعرف مشاركة العديد من رؤساء الدول وتلتقي فيه اقتصاديات القارة السمراء، حسب الوزير.

كما جاء هذا, يضيف الوزير, بعد أن قدمت اللجنة الافريقية "تقييما إيجابيا للهياكل القاعدية التي تتوفر عليها الجزائر لاحتضان هذا الحدث الاقتصادي القاري خلال زيارتها شهر يونيو الماضي".

وتهدف هذه التظاهرة التي تنظم كل سنتين إلى زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.