صادرات: تخصيص طائرة شحن بمطار هواري بومدين الدولي لنقل المنتجات الوطنية نحو الخارج

الجزائر - أعلن وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، عن تخصيص طائرة شحن، على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، موجهة خصيصا لنقل المنتجات الوطنية نحو الخارج، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي في إطار مرافقة قطاع النقل للديناميكية الجديدة التي تعرفها الصادرات الوطنية خارج المحروقات.

وأوضح الوزير ل /وأج، على هامش افتتاح فعاليات الطبعة الأولى للصالون الدولي للتمور، المنظم بقصر المعارض "صافكس" الصنوبر البحري، أنه في إطار مرافقة المصدرين وترقية الصادرات خارج المحروقات، خصوصا السلع والمواد القابلة للتخزين، تم تجهيز طائرة من نوع "بوينغ"، على مستوى مطار الجزائر الدولي، موجهة خصيصا لنقل المنتجات الوطنية نحو الخارج، مبرزا أن الطائرة "جاهزة للانطلاق في اي وقت ونحو أي وجهة، لاسيما الدول الاسيوية و الأوروبية".

وبخصوص أسعار الشحن على متن هذه الطائرة، اكد الوزير أنها "معقولة" وتحدد طبقا لوزن المواد المصدرة والاتجاه.

كما ذكر السيد شرفة بأن مرافقة عمليات التصدير تتم أيضا عن طريق البواخر، مشيرا الى انطلاق باخرة، غدا الخميس، نحو كينيا، محملة بمنتجات وطنية موجهة للتصدير.

جدير بالذكر أن الطبعة الأولى للصالون الدولي للتمور التي ستمتد الى غاية 18 نوفمبر الجاري والمنظمة من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت شعار : "تمورنا...أصالة واقتصاد مستدام"، تشهد مشاركة أكثر من 150عارضا من مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة.