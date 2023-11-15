مجلس المحاسبة: ملتقى حول الآفاق المستقبلية لإصلاحات الميزانية والمحاسبة في ظل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

الجزائر - افتتح اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ملتقى حول ''الافاق المستقبلية لإصلاحات الميزانية والمحاسبة في ظل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية'' في اطار مشروع التوأمة المؤسساتية المبرمة بين مجلس المحاسبة الجزائري ومجموعة مكونة من مجلس المحاسبة الفرنسي ومحكمة الحسابات البرتغالية.

وخلال الكلمة الافتتاحية، أبرز رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف الأهمية البالغة لهذا اللقاء "كونه يرتبط مباشرة بالإصلاحات الميزانياتية والمحاسبية للدولة المنبثقة عن تنفيذ القانون العضوي لقوانين المالية".

وفي هذا السياق اكد السيد بن معروف على ''العزيمة القوية'' لمجلس المحاسبة للمساهمة بطريقة فعالة وبالتعاون مع شركائه من وزارة المالية وكذا عديد الدوائر الوزارية من اجل مرافقة الاطراف ذات الصلة ''لتكريس الفعالية والنجاعة و اضفاء المزيد من الشفافية و المساءلة في استعمال الموارد العمومية''.

وأفاد بأن مشروع التوأمة مع مجالس محاسبة اوروبية و الذي انطلق في 2022 يهدف الى تبادل الخبرة و التجارب حول الاصلاحات الميزانياتية المدرجة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والمبني أساسا ''على اعادة النظر في نماذج ميزانيات الدولة''.

وصرح المسؤول على هامش افتتاح هذا اللقاء ان هذه التوأمة تهدف الى تكوين فريق من المحاسبين والمدققين ذوي مهارة عالية من اجل مراجعة حسابات الدولة في إطار المهمة الجديدة التي أوكلت الى مجلس المحاسبة وهي التصديق على حسابات الدولة والتدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم السياسات العمومية.

كما أكد أن هذا اللقاء يسعى الى تقييم المرحلة الاولى من التوأمة و الوقوف على ما مدى ما وصلت اليه الانظمة المحاسبية الجديدة في العديد من الدول.

وقال السيد بن معروف ان لمجلس المحاسبة دور استشاري يسعى من خلاله الى ''مرافقة مسيري المال العام لتحسين ظروف التسيير وادراج معايير النجاعة والفعالية في استعمال المال العام".

وتخلل هذا اللقاء العديد من المداخلات لخبراء و مدراء لوزارة المالية حول قانون المحاسبة العمومية و التسيير المالي و كذا عصرنة المحاسبة.

وقدم أيضا خبراء أوروبيون مداخلات حول التجارب الفرنسية والبرتغالية في مجال عصرنة الأنظمة المحاسبية.

جدير بالذكر أن مشروع التوأمة بين مجلس المحاسبة ومجالس اوروبية يندرج في اطار برنامج ''تسهيل'' لدعم اولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي حددت مدته ب 24 شهرا بتمويل في حدود مليون اورو.