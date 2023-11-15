انطلاق فعاليات الطبعة الأولى للصالون الدولي للتمور بمشاركة أكثر من 150 عارضا

الجزائر - انطلقت، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة الأولى للصالون الدولي للتمور، المنظم بقصر المعارض "صافكس" الصنوبر البحري الى غاية 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150عارضا من مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة.

وأشرف على افتتاح هذا الصالون المنظم من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت شعار : "تمورنا...أصالة واقتصاد مستدام"، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، وكذا رئيسة المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة.

وتشهد هذه التظاهرة مشاركة أكثر من 150 عارضا من مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة من منتجين و مخزنين و موضبين و محولين و مصدرين، بالإضافة إلى عارضين أجنبيين من عدة دول على غرار ليبيا والعراق.

ويهدف هذا الحدث -حسب المنظمين- الى التعريف بالثروة الوطنية ذات مختلف الأصناف والأنواع والتحسيس بأهمية الحفاظ عليها و تثمينها و ذلك من خلال تكثيف الإنتاج و منح الفرصة للفاعلين المحليين، لاسيما منهم المرأة الريفية التي تساهم بقدر كبير في إنتاج وتثمين منتجات النخيل من تمور و أوراق و جذوع لإنتاج مختلف مشتقات التمور.