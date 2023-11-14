رئيس الجمهورية يأمر الحكومة باعتماد السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء -

رئيس الجمهورية يثمن وضوح الرؤية الخاصة بالتوجه الرقمي للجزائر -

رئيس الجمهورية يأمر برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها -

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2021 -

المعرض الإفريقي للتجارة البينية: الطبعة الرابعة ستقام في الجزائر سنة 2025 -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

المجلس الشعبي الوطني: الشروع في دراسة مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية من أخطار الكوارث -

وزارة الثقافة والفنون تنفي السماح بعرض كتاب ليميني متطرف فرنسي بصالون الجزائر الدولي للكتاب -

أيام المقاولاتية: المشاركون يبرزون متطلبات نجاح المؤسسات الناشئة -

الجيش الصحراوي نفذ 3457 عملا قتاليا واستهدف 922 موقعا معاديا منذ نوفمبر 2020 -

فلسطين: 11451 شهيد ونحو 31700 جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية -

ربيقة يؤكد من غانا تأييد الجزائر لمسعى المطالبة بالتعويض عن جرائم الاستعمار في إفريقيا -

شبكات التواصل الاجتماعي فضحت التضليل الاعلامي الغربي في العدوان على غزة -

تيزي وزو: تصدير أول حصة من أدوية السكري إلى ليبيا -

حدائق الشلف، تنمية حضرية مستدامة -

قالمة : أحواض السقي بديل مواجهة ظاهرة الشح المائي -

الفريق أول شنقريحة يلتقي ببكين مع رئيس دائرة تطوير التجهيزات في اللجنة العسكرية المركزية الصينية -

الجزائر تدين بشدة استمرار سلسلة الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة -

الذكرى ال35 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية: إرادة في تحقيق مزيد من المكتسبات في ظل عدوان وحشي صهيوني -