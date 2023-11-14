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المعرض الإفريقي للتجارة البينية: الطبعة الرابعة ستقام في الجزائر سنة 2025

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 19:57     الفئـة : اقتصــاد
المعرض الإفريقي للتجارة البينية: الطبعة الرابعة ستقام في الجزائر سنة 2025

الجزائر - ستحتضن الجزائر في سنة 2025 فعاليات الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية, الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء, بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وتم الاعلان عن فوز ملف الجزائر باحتضان هذه التظاهرة من طرف رئيس المجلس الاستشاري للطبعة الثالثة للمعرض, الرئيس الأسبق لنيجيريا, أولوسيجون أوباسانجو, حسب نفس المصدر.

وجاء هذا بعد أن قدمت اللجنة الافريقية تقييما إيجابيا للهياكل القاعدية التي تتوفر عليها الجزائر لاحتضان هذا الحدث الاقتصادي القاري, خلال زيارتها شهر يونيو الماضي ولقائها بوزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, يضيف البيان.

وتهدف هذه التظاهرة التي تنظم كل سنتين إلى زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

يذكر أن الطبعة الثالثة للمعرض الافريقي للتجارة البينية تنظم في القاهرة بين 9 و15 نوفمبر بمشاركة أكثر من 1600 عارض.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 20:03
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المعرض الإفريقي للتجارة البينية: الطبعة الرابعة ستقام في الجزائر سنة 2025
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 19:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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