المعرض الإفريقي للتجارة البينية: الطبعة الرابعة ستقام في الجزائر سنة 2025

وتم الاعلان عن فوز ملف الجزائر باحتضان هذه التظاهرة من طرف رئيس المجلس الاستشاري للطبعة الثالثة للمعرض, الرئيس الأسبق لنيجيريا, أولوسيجون أوباسانجو, حسب نفس المصدر.
وجاء هذا بعد أن قدمت اللجنة الافريقية تقييما إيجابيا للهياكل القاعدية التي تتوفر عليها الجزائر لاحتضان هذا الحدث الاقتصادي القاري, خلال زيارتها شهر يونيو الماضي ولقائها بوزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, يضيف البيان.
وتهدف هذه التظاهرة التي تنظم كل سنتين إلى زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.
يذكر أن الطبعة الثالثة للمعرض الافريقي للتجارة البينية تنظم في القاهرة بين 9 و15 نوفمبر بمشاركة أكثر من 1600 عارض.