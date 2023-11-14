مجلس المحاسبة ينظم غدا الاربعاء ملتقى حول الآفاق المستقبلية لإصلاحات الميزانية والمحاسبة

الجزائر - ينظم مجلس المحاسبة, غدا الأربعاء بالجزائر العاصمة, ملتقى حول الآفاق المستقبلية لإصلاحات الميزانية والمحاسبة في ظل القانون العضوي لقوانين المالية, حسبما افاد به بيان للمجلس.

ويندرج هذا الملتقى الذي ينظم بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر, في إطار تنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية المبرم بين مجلس المحاسبة ومجموعة مكونة من مجلس المحاسبة الفرنسي ومحكمة الحسابات البرتغالية, والذي يرمي إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والفنية لمجلس المحاسبة في مجال تصديق حسابات الدولة.

كما يكتسي هذا الملتقى طابعا تقنيا بحيث يمثل "فرصة مميزة" للتواصل وتبادل المعارف والتجارب مع عدة خبراء وطنيين ودوليين وكذا العديد من أصحاب المصلحة بخصوص الاستراتيجيات والمناهج المعتمدة من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية والتي تهدف إلى ترقية حوكمة سليمة للتسيير العمومي ورقابة المالية العمومية, ولاسيما من خلال تصديق الحساب العام للدولة, يوضح نفس المصدر.