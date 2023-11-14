سوناطراك: تنصيب النواب الجدد للرئيس المدير العام

الجزائر - أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب نواب الرئيس المدير العام الجدد، كما قدم أيضا خارطة الطريق التطويرية للشركة، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وفي هذا الصدد قام السيد حشيشي بتعيين كل من السيد فريد جطو، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، السيد يوسف مالكي، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب، السيد يوسف عمارة، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التمييع والفصل والسيد سليمان سليماني، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء.

كما تم تنصيب السيد بلقاسم معيوف نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التسويق، السيد جمال عطا الله، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالمالية، السيد فيصل لعرابة، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد والسيد فرحات أونوغي، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بتطوير الأعمال والتسويق.

وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس المدير العام النواب الجدد إثر تنصيبهم في مهامهم، "وأكد لهم دعمه ومساندته الكاملة"، يضيف البيان.

من جهتهم، تقدم نواب الرئيس المدير العام الجدد بالشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ووزير الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام على الثقة الممنوحة لهم، كما أكدوا بالمناسبة "بوعيهم التام بالمسؤولية المنوطة لهم، حيث أعربوا بالتزامهم التام بعدم ادخار أي جهد لمجابهة ورفع التحديات المتعلقة بمزاولة مهامهم الجديدة".

كما تطرق السيد حشيشي، الذي عين بداية اكتوبر الماضي على رأس مجمع سوناطراك، من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى خارطة الطريق التطويرية للشركة، حيث ركز من خلالها على "تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية والتي من شأنها الحفاظ على مكانة سوناطراك كقاطرة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كشركة طاقوية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، حسب البيان.