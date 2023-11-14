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فلاحة : الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجهة للإستهلاك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 13:31     الفئـة : اقتصــاد
فلاحة : الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجهة للإستهلاك

الجزائر - شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، إبتداء من يوم الثلاثاء، في تفريغ 30.000 طن من مخزون البطاطا الموجهة للإستهلاك، حسبما أعلنه الديوان في بيان له.

و جاء في البيان : "تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، بداية من تاريخ اليوم 14 نوفمبر 2023, في تفريغ 30.000 طن من مخزون البطاطا الموجهة للاستهلاك".

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 13:43
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فلاحة : الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجهة للإستهلاك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 13:31     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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