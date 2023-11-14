و جاء في البيان : "تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، بداية من تاريخ اليوم 14 نوفمبر 2023, في تفريغ 30.000 طن من مخزون البطاطا الموجهة للاستهلاك".
فلاحة : الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجهة للإستهلاك
أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 13:31 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، إبتداء من يوم الثلاثاء، في تفريغ 30.000 طن من مخزون البطاطا الموجهة للإستهلاك، حسبما أعلنه الديوان في بيان له.
كلـمات مفتـاحيــة :