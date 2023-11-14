الفنان سيد أحمد سري، خزانة التراث الموسيقي الأندلسي وصوت الصنعة البديع -

فلاحة : الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجهة للإستهلاك -

إتفاقية شراكة بين إتصالات الجزائر الفضائية و جازي -

فلسطين : 39 يوما من المجازر الصهيونية بغزة وحصيلة الشهداء في إرتفاع -

حوادث المرور: وفاة 21 شخصا وإصابة 1374 آخرين خلال أسبوع -

إفتتاح أشغال أيام المقاولاتية بالجزائر العاصمة -

الأونروا: الأوضاع في غزة في تدهور ومن لم يمت بالقصف سيموت من الجوع -

متحدث الجامعة العربية : توثيق جرائم الإحتلال الصهيوني في غزة لتقديمها للجنائية الدولية -

جباية : تقديم ميزات نظام جبايتك لإطارات القطاع -

الخطوط الجوية الجزائرية : أسعار ترويجية للرحلات نحو بروكسل ولندن -

عين تموشنت : قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة تحفيزات تفتح آفاق جديدة للرفع من الإنتاج السمكي -

الحوار مع المجتمع يهدف إلى ترقية الديمقراطية التشاركية -

مؤتمر نابك بوهران : الرئيس المدير العام لسوناطراك يجتمع مع مسؤولين لشركات كبرى للطاقة -

السيد بن مبارك يؤكد دعم حزب جبهة التحرير الوطني لبرنامج رئيس الجمهورية -

صناعة: 2024 ستكون سنة نهضة المؤسسات الاقتصادية العمومية -

وزارة التربية الوطنية تعلن عن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 -

تزكية السيد عبد الكريم بن مبارك أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني -

فلسطين: 11360 شهيدا منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية -

السيد زيتوني يبحث مع وزير التجارة والاقتصاد التركي سبل تعزيز التعاون الثنائي -