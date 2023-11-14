سلطة ضبط المحروقات : إطلاق منصة رقمية للتكفل بالتراخيص الخاصة بإستثمارات المحروقات

و أوضح ذات المسؤول في تصريح للصحافة على هامش الطبعة ال 11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "ناباك 2023" التي تتواصل فعالياتها لليوم الثاني بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران أن "الهدف من هذه المنصة هو تسهيل التكفل بهذه التراخيص" ، مؤكدا أن "سلطة ضبط المحروقات تقوم بمرافقة المستثمرين وتسهيل لهم الأمور".

و أردف المتحدث قائلا أن "سلطة ضبط المحروقات ستبذل جهدها من خلال هذه المنصة لتقليص آجال دراسة ملفات التراخيص الى بضعة أيام (يومين أو ثلاثة)، مشيرا الى أن "هذه الهيئة تعمل على مرافقة المستثمرين الوطنيين و الاجانب على حد سواء".

و صرح أن "هذه المنصة الرقمية من شأنها أن تخلق اتصال مباشر مع المتعاملين الاقتصاديين"، مضيفا أن "سلطة الضبط تبنت عدة تسهيلات أخرى تصب كلها في نفس الهدف و هو الرفع من الاستثمار في مجال المحروقات".

و بخصوص دور سلطة ضبط المحروقات فقد أبرز نفس المصدر أن "أهم دور لها يتمثل في حماية البيئة، حيث تهتم بالسهر على تطبيق القوانين والمعايير الخاصة بحماية البيئة والتقليل من التلوث".