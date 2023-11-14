إفتتاح أشغال أيام المقاولاتية بالجزائر العاصمة

الجزائر- إفتتحت، يوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أيام المقاولاتية، تحت شعار "المقاولاتية في قلب التجديد الإقتصادي الجزائري".

و جرى افتتاح هذا اللقاء, المنظم على مدى ثلاثة أيام من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بحضور عدد من أعضاء الحكومة و ممثلي هيئات وطنية ورؤساء مؤسسات و خبراء و حاملي المشاريع.

و يأتي تنظيم هذه الايام في إطار إحياء الأسبوع العالمي للمقاولاتية بهدف خلق تواصل بين الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات والمستثمرين.

و علاوة على الجلسة الافتتاحية التي ستتمحور حول موضوع "المقاولاتية, كحل للتنمية الاقتصادية للبلاد" ستعرف هذه الايام تنظيم محاضرات ضمن خمس جلسات حوارية, ينشطها خبراء وطنيون واجانب ومسؤولون و ممثلو هيئات تنشط في مجال خلق المؤسسات.

كما سيكون اللقاء فرصة لعقد ورشات المقاولاتية ولقاءات أعمال (B to B) تجمع الشباب حاملي المشاريع وصناديق التمويل وكذا رؤساء المؤسسات.