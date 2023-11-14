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إفتتاح أشغال أيام المقاولاتية بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 11:00     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- إفتتحت، يوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أيام المقاولاتية، تحت شعار "المقاولاتية في قلب التجديد الإقتصادي الجزائري".

و جرى افتتاح هذا اللقاء, المنظم على مدى ثلاثة أيام من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بحضور عدد من أعضاء الحكومة و ممثلي هيئات وطنية ورؤساء مؤسسات و خبراء و حاملي المشاريع.

و يأتي تنظيم هذه الايام في إطار إحياء الأسبوع العالمي للمقاولاتية بهدف خلق تواصل بين الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات والمستثمرين.

و علاوة على الجلسة الافتتاحية التي ستتمحور حول موضوع "المقاولاتية, كحل للتنمية الاقتصادية للبلاد" ستعرف هذه الايام تنظيم محاضرات ضمن خمس جلسات حوارية, ينشطها خبراء وطنيون واجانب ومسؤولون و ممثلو هيئات تنشط في مجال خلق المؤسسات.

كما سيكون اللقاء فرصة لعقد ورشات المقاولاتية ولقاءات أعمال (B to B) تجمع الشباب حاملي المشاريع وصناديق التمويل وكذا رؤساء المؤسسات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 12:03
كلـمات مفتـاحيــة :
إفتتاح أشغال أيام المقاولاتية بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 11:00     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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