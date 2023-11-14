جباية : تقديم ميزات نظام "جبايتك" لإطارات القطاع

الجزائر - قدمت، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، الميزات الرئيسية لنظام "جبايتك"، خلال إجتماع تنسيقي مع إطارات الإدارة الجبائية، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أشار إليه بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع يتمثل في "تقديم الميزات العملية الخاصة بنظام +جبايتك+، مع التركيز بشكل خاص على الميزات المتعلقة باستقبال المكلفين بدفع الضرائب وإدارة الملفات والإجراءات عن بعد والخدمات عبر الإنترنت والامتيازات الضريبية والمنازعات بالإضافة إلى تسيير هذه المنصة".

كما تم تسليط الضوء، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته المديرة العامة للضرائب، على منصة التسيير المخصصة لحساب المكلف بدفع الضريبة. "توفر الميزات المقدمة تجربة استخدام مثالية"، حسبما جاء في ذات البيان.

و أكد السيد فايد، بهذه المناسبة، "أهمية الموارد البشرية في نجاح عملية العصرنة هذه"، مشددا على "ضرورة الاستفادة من المكتسبات وتثمينها"، مع إبراز "ضرورة تحسين الخدمات بشكل مستمر من خلال إدارة ضريبية فعالة".

و أشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن نظام "جبايتك" يمثل "أكثر من مجرد أداة تكنولوجية، فهو يعتبر أيضا مساعدا قويا على اتخاذ القرار" إذ يوفر، بفضل ميزاته المتقدمة، "نظرة شاملة تسمح لمسؤولي الضرائب باتخاذ قرارات متبصرة وتحسين العمليات وضمان إدارة فعالة للموارد".

كما ذكر بان "الرقمنة لا تقتصر على النظام و التجهيزات, لكنها تشكل استثمارا في الموارد البشرية", حسب ذات البيان, مشيرا الى ان "كل شيء ممكن بوجود الإرادة و الايمان فيما نقوم به". و تابع ان الرقمنة "هي تحول شامل يقوم على الالتزام و تطوير كفاءات المتعاونين, و مسعى اساسي من اجل انتقال ناجح نحو محيط جبائي رقمي و مبتكر".

كما تندرج هذه المبادرة, "في اطار رؤية وزارة المالية لرقمنة و تسهيل الاجراءات الجبائية مما يقدم لدافعي الضرائب خدمات اسرع و في المتناول و اكثر فعالية في اطار مشروع شامل في طور رقمنة كل القطاع".

و أعرب السيد فايد في ذات السياق, عن "التزام وزارة المالية بمواصلة جهودها من اجل ضمان نجاح هذا الانتقال نحو إدارة جبائية رقمية و فعالة".

و تابع يقول, ان "الاتصال و التعاون بين مختلف الاطراف الفاعلة تشكل محور هذا المسعى من اجل التأكد من ان انتشار نظام "جبايتك" يجري بشكل متناسق و يفيد بشكل كلي جميع الفاعلين في المجال الجبائي".

و اوضحت الوزارة في بيانها, ان "مركزين للضرائب فضلا عن خمس مراكز جوارية للضرائب سيتم انشاؤها خلال شهر ديسمبر المقبل, مما يرفع العدد الاجمالي للمراكز الضريبية و المراكز الجوارية للضرائب الى 41 في سنة 2023".

و أضاف ان الامر يتعلق بالنسبة للمراكز الضريبية بمركز ولاية تيزي وزو و مركز العلمة (ولاية سطيف).

اما فيما يخص المراكز الجوارية للضرائب, فيتعلق الامر بمركز بوحجار (ولاية الطارف) و مركز ولاية البليدة و مركز بئر العاتر (ولاية تبسة) و مركز ولاية سوق اهراس و أخيرا مركز الحروش (ولاية سكيكدة).