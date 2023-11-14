مخطط لتقليص إستهلاك الطاقة ب 10 بالمائة في ثلاثة قطاعات

و أبرز نفس المسؤول في حلقة نقاش ضمن أشغال اليوم الأول للطبعة ال 11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "ناباك" 2023 أن "الدولة التزمت ورصدت التمويل اللازم من أجل وضع حيز التنفيذ المخطط الوطني لترشيد والتحكم في استهلاك الطاقة في إطار إستراتيجيتها لعقلنة استهلاك الطاقة مع تقليص الاستهلاك بنسبة 10 بالمائة".

و نوه نفس المتحدث إلى أن "الأمر يتعلق ببرنامج معد لهذا الغرض و يشمل عدة أنشطة و مشاريع في قطاعات البناء الذي يعتبر القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة بحوالي 50 بالمائة من الطاقة الأولية متبوعا بقطاع النقل بحوالي 30 بالمائة ثم الصناعة بحوالي 20 بالمائة".

و أشار السيد شعبان إلى "أهمية التفكير في الانتقال إلى الطاقات المتجددة و السهر على تجسيد هذا الانتقال".

وأضاف "نحن على مستوى الوكالة نعمل على التحكم في استهلاك الطاقة وبشكل عام الجوانب التكنولوجية في مجال النجاعة الطاقوية وعقلنة تسيير الطاقات وأداء العمليات والتجهيزات إضافة الى العمل على الجانب السلوكي خاصة في ما يتعلق باستعمال الطاقة ومكافحة التبذير".