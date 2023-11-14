جباية : تقديم ميزات نظام جبايتك لإطارات القطاع -

الخطوط الجوية الجزائرية : أسعار ترويجية للرحلات نحو بروكسل ولندن -

عين تموشنت : قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة تحفيزات تفتح آفاق جديدة للرفع من الإنتاج السمكي -

الحوار مع المجتمع يهدف إلى ترقية الديمقراطية التشاركية -

مؤتمر نابك بوهران : الرئيس المدير العام لسوناطراك يجتمع مع مسؤولين لشركات كبرى للطاقة -

السيد بن مبارك يؤكد دعم حزب جبهة التحرير الوطني لبرنامج رئيس الجمهورية -

صناعة: 2024 ستكون سنة نهضة المؤسسات الاقتصادية العمومية -

وزارة التربية الوطنية تعلن عن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 -

تزكية السيد عبد الكريم بن مبارك أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني -

فلسطين: 11360 شهيدا منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية -

السيد زيتوني يبحث مع وزير التجارة والاقتصاد التركي سبل تعزيز التعاون الثنائي -

العدوان الصهيوني على غزة: استهداف مكثف للمستشفيات والأمم المتحدة تحذر من توقف العمليات الانسانية -

السيد عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي -

سيارات: دعوة وكيل علامة جيلي بالجزائر إلى الشروع في عملية التسويق قبل نهاية نوفمبر -

العدوان على غزة : تكالب الكيان الصهيوني له أغراض انتخابية -

عنابة: وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف على مراسم توقيع 17 اتفاقية مع شركاء القطاع بالولاية -

انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني -

الفريق أول شنقريحة يزور مركز رواد الفضاء بالعاصمة بكين -

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ينظم أيام المقاولاتية من الثلاثاء الى الخميس بالعاصمة -