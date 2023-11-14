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مؤتمر نابك بوهران : الرئيس المدير العام لسوناطراك يجتمع مع مسؤولين لشركات كبرى للطاقة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 08:11     الفئـة : اقتصــاد
مؤتمر نابك بوهران : الرئيس المدير العام لسوناطراك يجتمع مع مسؤولين لشركات كبرى للطاقة

الجزائر - عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، على هامش معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "نابك" التي تجري فعالياته بوهران، مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع رؤساء ومدراء تنفيذيين لعدة شركات كبرى للطاقة، حسب ما أفاد به يوم الإثنين بيان للمجمع.

و في هذا الإطار, التقى السيد حشيشي مع الرئيس المدير العام لشركة سيبسا الإسبانية مارتن واتسلار, والمدير العام لشركة أوكسيدينتال بيتروليوم-فرع الجزائر, واران موردوك, والمدير العام لغازبروم أنترناشيونال, سارغاي تومانوف, وكذا نائب الرئيس المدير العام لشركة إكسون موبيل انترناشيونال, جوناثان ويلسون.

كما عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك اجتماعا مع المدير التنفيذي المكلف بالعمليات لدى شركة الخدمات أويل سرف, أكرم أبوغالية.

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و"شكلت هذه السلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي جمعت الرئيس المدير العام مع نظرائه من ممثلي الشركاء الأجانب فرصة لبحث سبل تنمية الشراكة وتطوير الأعمال في إطار التعاون المتبادل القائم على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة", حسب البيان.

يذكر أن الطبعة ال11 لمعرض ومؤتمر "نابك" انطلقت يوم الاثنين بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران بحضور 500 عارض.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 09:58
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مؤتمر نابك بوهران : الرئيس المدير العام لسوناطراك يجتمع مع مسؤولين لشركات كبرى للطاقة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 08:11     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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