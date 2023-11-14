مؤتمر نابك بوهران : الرئيس المدير العام لسوناطراك يجتمع مع مسؤولين لشركات كبرى للطاقة

و في هذا الإطار, التقى السيد حشيشي مع الرئيس المدير العام لشركة سيبسا الإسبانية مارتن واتسلار, والمدير العام لشركة أوكسيدينتال بيتروليوم-فرع الجزائر, واران موردوك, والمدير العام لغازبروم أنترناشيونال, سارغاي تومانوف, وكذا نائب الرئيس المدير العام لشركة إكسون موبيل انترناشيونال, جوناثان ويلسون.
كما عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك اجتماعا مع المدير التنفيذي المكلف بالعمليات لدى شركة الخدمات أويل سرف, أكرم أبوغالية.
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و"شكلت هذه السلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي جمعت الرئيس المدير العام مع نظرائه من ممثلي الشركاء الأجانب فرصة لبحث سبل تنمية الشراكة وتطوير الأعمال في إطار التعاون المتبادل القائم على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة", حسب البيان.
يذكر أن الطبعة ال11 لمعرض ومؤتمر "نابك" انطلقت يوم الاثنين بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران بحضور 500 عارض.