سيارات: دعوة وكيل علامة "جيلي" بالجزائر إلى الشروع في عملية التسويق قبل نهاية نوفمبر

وجاء في البيان أن السيد عون استقبل المدير العام لمؤسسة "صوديفام"، الوكيل المعتمد لعلامة "جيلي" بالجزائر، صبري ابراهيمي، لبحث دخول العلامة فعليا للسوق.
وبالمناسبة، أكد الوزير على "ضرورة مراجعة أسعار السيارات التي سيتم إطلاقها لتكون في متناول المواطن الجزائري"، يضيف المصدر ذاته.
من جهته، كشف السيد ابراهيمي عن تسويق علامة "جيلي" في الجزائر سيتم من خلال دخول أربع موديلات بأسعار تبدأ من 1،97 مليون دج.
كما سيتم تسويق 2 موديلات أخرى بداية من السنة المقبلة 2024، في انتظار إطلاق مشروع مصنع للسيارات مع الشريك الصيني، وفق ما ورد في بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.