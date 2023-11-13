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سيارات: دعوة وكيل علامة "جيلي" بالجزائر إلى الشروع في عملية التسويق قبل نهاية نوفمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نوفمبر 2023 19:33     الفئـة : اقتصــاد
سيارات: دعوة وكيل علامة &quot;جيلي&quot; بالجزائر إلى الشروع في عملية التسويق قبل نهاية نوفمبر

الجزائر - دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاثنين، الوكيل المعتمد لعلامة "جيلي" بالجزائر إلى الشروع في عملية التسويق قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان أن السيد عون استقبل المدير العام لمؤسسة "صوديفام"، الوكيل المعتمد لعلامة "جيلي" بالجزائر، صبري ابراهيمي، لبحث دخول العلامة فعليا للسوق.

وبالمناسبة، أكد الوزير على "ضرورة مراجعة أسعار السيارات التي سيتم إطلاقها لتكون في متناول المواطن الجزائري"، يضيف المصدر ذاته.

من جهته، كشف السيد ابراهيمي عن تسويق علامة "جيلي" في الجزائر سيتم من خلال دخول أربع موديلات بأسعار تبدأ من 1،97 مليون دج.

كما سيتم تسويق 2 موديلات أخرى بداية من السنة المقبلة 2024، في انتظار إطلاق مشروع مصنع للسيارات مع الشريك الصيني، وفق ما ورد في بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

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سيارات: دعوة وكيل علامة "جيلي" بالجزائر إلى الشروع في عملية التسويق قبل نهاية نوفمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نوفمبر 2023 19:33     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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