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إبرام ستة عقود جديدة لإنتاج واستغلال المواد الهيدروكربونية

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نوفمبر 2023 16:47     الفئـة : اقتصــاد

وهران - أبرمت الجزائر ستة عقود جديدة مع مستثمرين أجانب في مجال إنتاج و استغلال المواد الهيدروكربونية بموجب القانون 19-13 للمحروقات وذلك في إطار المفاوضات المباشرة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بوهران رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، مراد بلجهم.

و قال السيد بلجهم في كلمته بمناسبة افتتاح الطبعة ال 11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "ناباك 2023" بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" أنه تم امضاء ست عقود مع مستثمرين أجانب على غرار الصين، مضيفا أن الجزائر حاليا في مناقشات متقدمة مع العديد من الشركات لإبرام عقود جديدة.

وفي سياق آخر أبرز نفس المسؤول أن الجزائر رغم أنها تدرك أهمية التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، فإنها تعتقد أيضا أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية الطلب على الطاقة على المديين المتوسط والطويل، مشيرا الى أن تلبية هذا الطلب يعتمد على جهودنا الخاصة و أيضا على مساهمة استثمارات الشراكة في مجال النفط والغاز.

وأشار الى أن الجزائر تعتزم تطوير وتكثيف استثماراتها في مجال البترول و الغاز حيث "أن الشراكات مع شركات النفط العالمية يبقى خيارا استراتيجيا لتحقيق هذا الهدف الاستثماري المهم".

كما أبرز السيد بلجهم أن الجزائر تبحث عن مستثمرين قادرين على تلبية جملة من المعايير على غرار تقاسم المخاطر خاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، و الاستثمار اضافة الى نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات.

من جهته، ذكر رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل في كلمته بنفس المناسبة أن هيئته "تعمل على مرافقة جميع المستثمرين الوطنيين والأجانب الراغبين في الحصول على تراخيص لمنشآتهم".

كما أكد أن سلطة ضبط المحروقات تقوم على تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بينها و بين هذه المنظمة و المستثمرين، اضافة الى العديد من التسهيلات.

كلـمات مفتـاحيــة :
إبرام ستة عقود جديدة لإنتاج واستغلال المواد الهيدروكربونية
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نوفمبر 2023 16:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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