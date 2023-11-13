التخلص من الكربون في صلب اهتمامات مجمع سوناطراك

وهران - أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, اليوم الاثنين بوهران أن التخلص من الكربون يقع في صلب اهتمامات المجمع.

وأبرز السيد حشيشي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الطبعة ال 11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "ناباك 2023" بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران, أن "التخلص من الكربون يقع في صلب اهتمامات المجمع، وذلك من خلال بعث مشاريع تهدف للتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والميثان تماشيا مع المبادرات العالمية في هذا المجال".

وأشار ذات المسؤول الى أن مجمع سوناطراك شرع في تبني هذا النوع من التدابير على غرار تخفيض احتراق الغاز الى أقل من 1 بالمائة فضلا عن التخلص من الاحتراق الروتيني في آفاق 2030.

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وقال السيد حشيشي "اننا اليوم نواجه تحديا في ضرورة الاسراع في تجسيد مزيجنا الطاقوي والتقليل من بصمة الكربون والبحث عن حلول مبتكرة لضمان مستقبل طاقوي مستدام", مبرزا أن التحول الطاقوي ليس مجرد خيار، و إنما أمر ضروري يتطلب إعادة النظر في نماذج البلاد الطاقوية والانتقال من القديم الى الجديد ومن غير المتجدد الى المستدام.

كما أكد المسؤول أن تنمية الغاز وتطويره يمثل حلا آنيا للتخلص من الكربون في الصناعة وإنتاج الكهرباء، ويعود ذلك في المقام الاول الى وفرته وقدرته على تلبية الطلب على الطاقة في آجال قصيرة وبأسعار تنافسية, لافتا الى أن أغلب الدراسات الطاقوية تشير الى أن الغاز يندرج ضمن خريطة الطريق للعديد من البلدان المستهلكة التي تطمح لبلوغ نماذج طاقوية نظيفة.

وبخصوص الطاقة الشمسية, قال السيد حشيشي أن الجزائر الغنية بمواردها الشمسية عازمة تماما على تطوير الطاقات المتجددة وتستهدف بلوغ جزء معتبر من انتاجها الوطني من الكهرباء عن طريق استعمال هذه الطاقات حيث حددت لذلك هدف إنتاج 15.000 ميغاوات في آفاق 2035.

كما أوضح ان مجمع سوناطراك بالتعاون مع سونلغاز يلتزم بالعمل على استعمال الطاقة الشمسية في تشغيل المحطات المركزية لانتاج الكهرباء وذلك للتقليل من استهلاك الغاز حيث سيتم تثمين الكميات المسترجعة منه وتوجيهها للتصدير أو للتحويل في اطار الصناعات البتروكيميائية.

وفيما يتعلق بالطاقات الاحفورية, أشار السيد حشيشي الى أن "التحدي الاول الذي يواجهنا يتمثل في ضمان استقرار النظام الطاقوي العالمي الذي تهيمن عليه الطاقات الاحفورية، التي لا يزال دورها بارزا و مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمختلف البلدان لاسيما في مجالات النقل والبتروكيميائي والكهرباء".

للإشارة, تعرف الطبعة ال 11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "ناباك 2023"، التي تنظم على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "تعزيز التحول التدريجي للطاقة من خلال الابتكار التكنولوجي", مشاركة 500 عارض من 45 بلدا.