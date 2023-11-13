تجارة : تعليمات لمتابعة يومية للكميات الموزعة من البقول الجافة والحليب المدعم

الجزائر- أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الأحد، جملة من التعليمات تخص بالأساس المتابعة اليومية للكميات الموزعة للبقول الجافة ولعملية توزيع حليب الأكياس المدعم على المستوى الوطني، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسه السيد زيتوني بمقر الوزارة مع الإطارات المركزية للوزارة, تناول عدة محاور تتعلق بضمان التموين المنتظم في الأسواق, يضيف نفس المصدر.

و خلال هذا اللقاء, وجه السيد زيتوني بمتابعة يومية للكميات الموزعة للبقول الجافة ومختلف المواد الواسعة الاستهلاك على المستوى الوطني, وضمان التموين المنتظم في الأسواق. كما أكد الوزير على ضرورة مواصلة المتابعة اليومية لعملية توزيع حليب الأكياس المدعم وفق خارطة التوزيع الجديدة, بعد تسجيل وفرته عبر مختلف الولايات, والعمل على ضمان وفرته وتوزيعه في 1541 بلدية على مدار السنة.

و تشمل ايضا التعليمات المسداة مرافقة الخبازين من أجل ضمان توفير الخبز العادي للمواطنين, بعد تركيز بعض المخابز على تسويق الخبز المحسن, حسب ذات المصدر.

علاوة على ذلك, شدد السيد زيتوني على تكثيف العمل الرقابي على أجهزة التدفئة المنزلية والتسخين وأجهزة كشف تسرب الغاز, مع تحديد قوائم المنتجات المطابقة للمعايير عبر المخابر التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات, والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية, للوقوف عن الأسباب الحقيقية لتسربات الغاز في المنازل, وفقا للبيان.