مشروع قانون المالية 2024: علاوة تحفيزية مقترحة لفائدة منتجي سمك البلطي

الجزائر - يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 عدة تحفيزات لتشجيع الإستثمار في شعبة تربية المائيات بالمياه العذبة، من بينها علاوة تحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي، حسب ما أفاد به يوم الأحد، بالجزائر العاصمة، وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أحمد بداني.

و خلال لقاء تنسيقي مع وفد من المجلس الأعلى للشباب, يقوده مصطفى حيداوي, رئيس المجلس, بمقر الوزارة بحضور إطاراتها, أفاد السيد بداني بأنه تم اقتراح, ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024, علاوة تحفيزية تقدر ب50 دج لكل كلغ واحد من سمك البلطي (التيلابيا) ينتج محليا, وذلك في اطار تشجيع المقاولين وتحفيز الشباب على الاستثمار في هذه الشعبة.

و فضلا عن هذه العلاوة, سيستفيد المقاولون من مرافقة مصالح الوزارة في مختلف المراحل بما في ذلك التسويق, يضيف الوزير.

إلى جانب هذه العلاوة التحفيزية, يتضمن مشروع قانون المالية الجديد استفادة شعبة تربية المائيات من عدة تحفيزات ومزايا جبائية لصالح المستثمرين, منها الإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق المعدل المخفض الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأعلاف الخاصة بتربية المائية, حسب الشروح المقدمة في عرض خلال اللقاء.

كما يقترح اعفاء عمليات بيع البلطي المنجزة من طرف منتجين المحليين من الرسم على القيمة المضافة, وإخضاع عملية بيع هذا النوع من السمك من قبل المحولين للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.

و بالمناسبة, أبرز السيد بداني "الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية لإشراك الشباب ومرافقتهم في تفعيل نمو قطاعه, باعتبارهم أهم مكوناته الناشطة والواعدة", مشيرا الى ان "حوالي 60 بالمائة من البحارين أعمارهم لا تتجاوز 40 سنة". و في سياق متصل, كشف الوزير عن ارتفاع عدد مشاريع تربية المائيات, البحرية والقارية, خلال السنة الجارية 2023 إلى 127 مشروع غالبية أصحابها من الشباب.

و في مجال التكوين, بلغ عدد الطلبة المكونين 12515 طالبا في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات, من بينهم 2092 تكونوا في مجال التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة, لا سيما تربية سمك البلطي الأحمر, حسب الوزير.

من جهة أخرى, ذكر السيد بداني بأن قطاعه يطمح الى "انتاج افاق 2030 حوالي 100 ألف طن من تربية المائيات, من بينها 40 ألف طن في المياه البحرية و60 الف طن في المياه العذبة, مؤكدا على أنه تم وضع كل الآليات الواقعية والاقتصادية التي ستسمح بتحقيق هذه الأهداف". بدوره, ثمن رئيس المجلس الأعلى للشباب, اهتمام هذه الفئة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية, وهو ما يترجمه "توجه العديد منهم إلى خلق مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة في هذا القطاع".

كما أكد على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج "ضمن مبادرات المجلس الرامية للاطلاع على الجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات الحكومية لصالح الشباب مع رصد الانشغالات التي تهمهم من أجل المساهمة في إيجاد حلول سريعة وناجعة لها".

و ترمي اللقاءات التي يقوم بها المجلس, حسب السيد حيداوي إلى "متابعة مدى تجسيد المخطط الوطني للشباب الذي يعني الكثير من القطاعات الوزارية, والذي سيكون محل تقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

و خلال هذا اللقاء التنسيقي, اتفق الطرفان على إمضاء اتفاقية-إطار في الأيام القادمة بين وزارة الصيد والمنتجات الصيدية والمجلس الأعلى للشباب, والتي تتضمن إنشاء لجان محلية للتكفل بانشغالات وتطلعات فئة الشباب.

كما تهدف الاتفاقية الى تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بين الطرفين, بهدف مرافقة أمثل للشباب لاسيما في الجانب التكويني والاستثماري, وتوفير التوجيه والدعم الكافيين لإنجاح مشاريعهم المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات.

يذكر أن الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات, الذي سينظم من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من 8 إلى 11 فبراير 2024, بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بولاية وهران, سيخصص فضاء للعرض خاصا بالمجلس الاعلى للشباب.