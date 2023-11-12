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سيارات: إطلاق عملية تسويق علامة "أوبل" الأربعاء المقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 19:46     الفئـة : اقتصــاد
سيارات: إطلاق عملية تسويق علامة &quot;أوبل&quot; الأربعاء المقبل

الجزائر - يعتزم وكيل السيارات مجمع "حليل" إطلاق عملية تسويق علامة "أوبل" يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وتم عرض تفاصيل العملية خلال استقبال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الاحد، للرئيس المدير التنفيذي لفرع السيارات بمجمع "حليل" ومدير علامة "أوبل" بالجزائر، نسيم بن غرغورة.

وخلال هذا اللقاء، تم الحديث عن الموديلات الثلاث التي ستكون حاضرة في السوق الجزائرية، حيث اعتبر الوزير أن أسعارها "مرتفعة" مشددا على ضرورة خفضها لتكون في متناول الطبقة المتوسطة.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تدعيم قائمة الموديلات المعروضة بموديلات أخرى ذات سعر مناسب.

من جهته، أكد السيد بن غرغورة دخول 4000 سيارة أوبل قبل نهاية العام الجاري، حسب المصدر ذاته.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عدة علامات أخرى تستعد للدخول للسوق الجزائرية "نهاية العام الجاري" يضاف إليها إطلاق صناعة حقيقية للسيارات، مما سيخلق منافسة قوية ستخفف الضغط الكبير الذي تعرفه السوق منذ سنوات.

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سيارات: إطلاق عملية تسويق علامة "أوبل" الأربعاء المقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 19:46     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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