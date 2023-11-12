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المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية: التوقيع على عقد مع شركة صينية لتعزيز التبادلات التجارية

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 17:13     الفئـة : اقتصــاد
المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية: التوقيع على عقد مع شركة صينية لتعزيز التبادلات التجارية

الجزائر - وقعت المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية عقدا مع شركة صينية يسمح بتعزيز التبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية بين الطرفين، حسب ما أفاد به بيان اليوم الاحد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

ووقع هذا العقد المدير العام للمؤسسة، عبد الرحمان بومهدي، على هامش أشغال منتدى تشجيانغ للتعاون الصيني-الأفريقي، الذي يشارك فيه بتكليف من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وفقا للمصدر ذاته.

ويهدف العقد إلى تطوير التبادلات التجارية من خلال عمليات التصدير والاستيراد للمواد الفلاحية المنتجة في الجزائر والصين.

وبالمناسبة، قام مدير المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية بزيارة للعديد من المؤسسات الصينية من أجل بحث فرص التعاون في المجال الفلاحي بصفة عامة، وإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء بصفة خاصة، حيث تم بحث إمكانيات تصدير منتجات اللحوم المحولة إلى الصين، حسب البيان.

يذكر أنه تم إنشاء المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل ضبط وتنظيم الإنتاج لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مع التوجه نحو تصدير الفائض من هذه المنتجات الفلاحية.

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المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية: التوقيع على عقد مع شركة صينية لتعزيز التبادلات التجارية
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 17:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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