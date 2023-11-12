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حبوب: إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمرافقة الفلاحين خلال حملة الحرث والبذر للموسم الجاري

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 09:00     الفئـة : اقتصــاد
حبوب: إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمرافقة الفلاحين خلال حملة الحرث والبذر للموسم الجاري

الجزائر - شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في التحضير لحملة الحرث والبذر لموسم الحبوب 2024/2023 عن طريق عدة إجراءات، بما في ذلك توفير البذور والأسمدة مجانا لمرافقة الفلاحين المتضررين من شح الأمطار، وفقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيدعبد المجيد تبون، حسبما أفاد به، يوم السبت بالجزائر العاصمة، مسؤول بالوزارة.

و أوضح مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بالوزارة, مسعود بن دريدي, في تصريح صحفي على هامش اجتماع اطارات القطاع, أن الوزارة باشرت التحضيرات لحملة الحرث والبذر للموسم الجاري باتخاذ جميع الإجراءات للمرافقة الدائمة لكل الفلاحين والمنتجين مع تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتوفير المدخلات والبذور والاسمدة بصفة مجانية للفلاحين المتضررين من شح الأمطار على مستوى 37 ولاية.

و في هذا الاطار, أشار السيد بن دريدي الى انعقاد مؤخرا للقاءات عملية مع جميع المدراء لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وكذا مع مدراء المصالح الفلاحية من أجل الوصول إلى مدى تطبيق هذه التعليمات والوقوف على الاجراءات المتخذة لتأجيل فترة تسديد القرض الرفيق بالنسبة للمنتجين لمدة ثلاث سنوات.

كما تم الوقوف على التدابير المتخذة من طرف المصالح الفلاحية المحلية من أجل توفير المنابع المائية و التسهيلات الخاصة لتطوير كل الشعب الفلاحية، سواء على مستوى شمال البلاد أو على مستوى الجنوب الجزائري، مع السهر على مرافقة الزراعات الاستراتيجية التي يعتزم قطاع الفلاحة و التنمية الريفية تطويرها على مستوى ولايات الجنوب، لا سيما زراعات الحبوب من قمح صلب وشعير، كذلك الزراعات الزيتية عباد الشمس، والذرة العلفية, يضيف ذات المسؤول مؤكدا ان كل هذه الإجراءات تصب في خانة واحدة وهي الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

و بخصوص السياسة التي اعدتها الوزارة لمواجهة شح الأمطار, كشف السيد بن دريدي عن الاستمرار في استغلال المنابع المائية في ولايات الجنوب من أجل مواصلة تطوير زراعة الحبوب، التي سمحت بتوفير انتاج كبير خلال الموسم الفارط مع بروز ولايات رائدة في هذا المجال.

و فيما يخص المناطق المتواجدة على مستوى الشمال الجزائري, ابرز انه سيتم الاعتماد على السقي التكميلي والامطار من أجل الزيادة في المردود الفلاحي وفي الإنتاج، وبالتالي تحقيق تكامل بين المناطق الجنوبية والشمالية للبلاد في إنتاج البذور وكذلك في إنتاج القمح الصلب و اللين والشعير, حسبه.

من جهة أخرى, طمأن المتحدث عن اتخاذ جميع الإجراءات لمرافقة كل الفلاحين بتزويدهم بالمدخلات والبذور وتسهيلات لدى مصالح الري للحصول على التراخيص لحفر الآبار وكذلك لدى مصالح الطاقة والمناجم فيما يخص الربط الكهربائي للمستثمرات الفلاحية.

آخر تعديل على الأحد, 12 نوفمبر 2023 09:24
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حبوب: إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمرافقة الفلاحين خلال حملة الحرث والبذر للموسم الجاري
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 09:00     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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