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عرقاب يشرف يوم السبت على وضع حجر الأساس لمشروع إستغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:40     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - سيشرف وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, يوم السبت القادم بولاية بجاية, على مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص لتالا حمزة- واد أميزور (بجاية), حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة.

و كشف البيان ان هذه المراسم ستشهد حضور السيد والي ولاية بجاية, وكل من السادة الرئيس المدير العام لمجمع سونارام ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة.

كما سيشارك في هذه المراسم كل من مديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western Mediterranean Zinc WMZ المكلفة بإنجاز المشروع واطارات من الوزارة ومن القطاع المنجمي بالإضافة الى الوفد الأسترالي, بقيادة الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم " تيرامين".

و للتذكير فان هذا المشروع يعد "ثمرة شراكة جزائرية-أسترالية" ويتمثل في استغلال هذا المنجم الذي يبلغ احتياطه 34 مليون طن, حيث سيتم استخراج 2 مليون طن من المعدن الخام سنويا لإنتاج 170 ألف طن من مركز الزنك و30 ألف طن من مركز الرصاص, حسب الوزارة.

و من المتوقع ان يشغل هذا المشروع حوالي 800 عامل بصفة مباشرة وأكثر من 4.000 منصب شغل بصفة غير مباشرة, "كما سيساهم في تغطية السوق الوطنية من هذين المعدنين المطلوبين بكثرة, كما سيتم تصدير الفائض من الانتاج", يضيف البيان.

آخر تعديل على الجمعة, 10 نوفمبر 2023 16:51
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عرقاب يشرف يوم السبت على وضع حجر الأساس لمشروع إستغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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