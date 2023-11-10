المعرض الدولي للصحة بباماكو : دعوة إلى تحقيق شراكة إفريقية في مجال الصناعة الصيدلانية

و جاء ذلك في مداخلة لها, كممثلة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, خلال مراسم الافتتاح الرسمي للطبعة الثانية من المعرض الدولي للصحة" كينيا اكسبو 2023 ", أمس الخميس.

و دعت السيدة خوذير "المتعاملين الصيدلانيين الجزائريين إلى تجسيد شراكة حقيقية بين البلدان الأفريقية من خلال الاستثمارات الإنتاجية، وفي اطار تكامل اقتصادي، بغية تجسيد صناعة صيدلانية قارية، لضمان السيادة الصحية والصيدلانية في إفريقيا", حسبما اورده اليوم الجمعة بيان للوزارة.

كما دعت الى استخلاص الدروس من جائحة كوفيد-19، التي "بينت أوجه التقصير والقيود في أنظمتنا الصحية", مؤكدة على ضرورة إقامة صناعة صيدلانية قارية حقيقية لضمان رعاية صحية للمواطنين كافة, وفقا للمصدر ذاته.

و في سياق ذي صلة, شددت السيدة خوذير على"ضرورة انتهاج نمط التعاون والتنسيق المثمر بين بلدان القارة الإفريقية, من خلال إنشاء أقطاب صناعية متخصصة و السعي للتطوير المشترك للأدوية, لاسيما تلك الموجهة لعلاج الامراض التي تصيب القارة ".

و بالنسبة للامينة العامة فانه, فانه من الضروري اليوم , " تفعيل الوكالة الافريقية للأدوية لتعزيز وتطوير الصناعة الصيدلانية الإفريقية، والمساهمة في كسب رهان السيادة الصحية القارية", يضيف البيان.