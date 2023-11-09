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صيد بحري : بداني يبحث مع سفير تركيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون والشراكة

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 20:13     الفئـة : اقتصــاد
صيد بحري : بداني يبحث مع سفير تركيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون والشراكة

الجزائر- استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, يوم الخميس بمقر الوزارة, سفير تركيا بالجزائر, محمد مجاهت كوتشوكيلماز, حيث بحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و شكل هذا اللقاء, الذي حضره إطارات الوزارة, فرصة للطرفين لاستعراض "آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات", يضيف البيان.

و بهذه المناسبة, أكد الوزير "استعداد القطاع لدعم ومرافقة المؤسسات التركية المهتمة بالاستثمار بالجزائر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقديم التسهيلات اللازمة لها", معربا عن يقينه بالمساهمة "الفعالة" التي يمكن أن تدخلها المؤسسات التركية على نشاط صناعة وصيانة السفن في الجزائر وكذا نشاط تسمين التونة الحمراء.

كما دعا الوزير المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للمشاركة في الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه بولاية وهران من 08 إلى 11 فيفري 2024, والذي سيكون فرصة لبحث فرص الشراكة مع نظرائهم الجزائريين, يوضح نفس المصدر.

من جهته, أبدى السفير التركي استعداده للعمل من أجل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات, من خلال إيجاد مشاريع تعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA).

و أكد أيضا استعداده على حث وتوجيه المتعاملين ورجال الأعمال الأتراك على الاستثمار في مجالات صناعة السفن وتسمين التونة الحمراء وكذا الصناعة التحويلية للمنتجات الصيدية في الجزائر, لما لها من مردودية اقتصادية كبيرة, بحسب البيان.

و أشار السفير إلى أن منتدى رجال الأعمال الجزائري-التركي الذي سينعقد أواخر شهر نوفمبر الجاري, سيكون فرصة مناسبة لمناقشة مسائل الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بشكل أوسع.

و في ختام اللقاء, اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة وتنفيذ بنود الاتفاق الإطار الموقع بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ولتحديد الأولويات وتقييم مدى تقدم المشاريع, وكذا متابعة التشاور بهدف التوقيع على اتفاقية بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونظيرتها التركية مستقبلا, وفقا للبيان.

آخر تعديل على الخميس, 09 نوفمبر 2023 20:21
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صيد بحري : بداني يبحث مع سفير تركيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون والشراكة
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 20:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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