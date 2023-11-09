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بقوليات جافة : إستيراد 16 ألف طن في إطار ضبط السوق الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 20:10     الفئـة : اقتصــاد

 

الجزائر - تم يوم الخميس, بميناء الجزائر, استقبال باخرة محملة بـ 10 آلاف طن من مادة الحمص و 6 آلاف طن من مادة العدس, تم استيرادها في إطار ضبط السوق الوطنية, حسب ما افاد به بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

و جاء في البيان : "تبعا لعملية استيراد البقوليات الجافة (عدس وحمص) لضبط السوق الوطنية من هذه المواد، شرعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية من خلال الديوان الوطني المهني للحبوب باستيراد, اليوم 09 نوفمبر 2023, ما يقدر بـ 16 ألف طن من البقوليات الجافة حيث وصلت باخرة إلى ميناء الجزائر محملة بـ 10 آلاف طن من الحمص و 06 آلاف طن من العدس".

كما ستصل, غدا الجمعة, باخرة أخرى إلى ميناء مستغانم محملة بـ 05 آلاف طن من البقول الجافة (عدس والحمص), يضيف ذات المصدر.

و أكدت الوزارة أن هذه العملية "ستسمر حتى نهاية السنة الجارية من أجل تكوين مخزون أمني لتنتهي في 31 ديسمبر 2023".

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بقوليات جافة : إستيراد 16 ألف طن في إطار ضبط السوق الوطنية
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 20:10     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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