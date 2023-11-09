تنصيب كريم بولعيون رئيسا مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار

عنابة ـ تم يوم الخميس بعنابة تنصيب السيد كريم بولعيون رئيسا مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار للحديد و الصلب التابع لمجمع "سيدار" خلفا للسيد لطفي كمال مانع، حسب ما علم من خلية الإعلام و الاتصال لذات المركب.

و أشرف على مراسم التنصيب التي تمت على مستوى المركب، الرئيس المدير العام لمجمع "سيدار"، لمين سدراتي، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المعدنية و الصلب "إيميتال" و الإطارات المسيرة بمجمعي "سيدار" و "إيميتال" و كذا مركب الحجار والشريك الاجتماعي للمركب، وفق ذات المصدر.