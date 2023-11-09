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تنصيب كريم بولعيون رئيسا مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 18:13     الفئـة : اقتصــاد
تنصيب كريم بولعيون رئيسا مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار

عنابة ـ تم يوم الخميس بعنابة تنصيب السيد كريم بولعيون رئيسا مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار للحديد و الصلب التابع لمجمع "سيدار" خلفا للسيد لطفي كمال مانع، حسب ما علم من خلية الإعلام و الاتصال لذات المركب.

و أشرف على مراسم التنصيب التي تمت على مستوى المركب، الرئيس المدير العام لمجمع "سيدار"، لمين سدراتي، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المعدنية و الصلب "إيميتال" و الإطارات المسيرة بمجمعي "سيدار" و "إيميتال" و كذا مركب الحجار والشريك الاجتماعي للمركب، وفق ذات المصدر.

و خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد بولعيون الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لشركة الإنشاءات المعدنية التابعة لمجمع إيميتال عن "إرادته القوية لبذل كل الجهود والتعاون مع مختلف الشركاء بالمؤسسة لتمكين المركب من استعادة مكانته على الساحة الاقتصادية للحديد والصلب".

آخر تعديل على الخميس, 09 نوفمبر 2023 18:21
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تنصيب كريم بولعيون رئيسا مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 18:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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