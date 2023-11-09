وزير السياحة يشرف على الإطلاق الرسمي للبطاقة المهنية الرقمية للحرفي

و في تصريح صحفي عقب إشرافه على الاطلاق الرسمي للبطاقة, بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية, أكد السيد ديدوش على "أهمية الشروع في تطبيق هذه العملية الجديدة من أجل تسهيل نشاط الحرفي ومنحه أكثر مهنية وشفافية في التعاملات الإدارية".

و أوضح أن هذا الإجراء الجديد يمس "أزيد من 450 ألف حرفي مسجل, بهدف تغيير البطاقة الكلاسيكية الورقية إلى بطاقة رقمية", مبرزا "أهمية تعميم الرقمنة في التعاملات الإدارية لتسهيل عملية تسجيل الحرفيين في مختلف النشاطات".

و أشار الوزير في هذا الإطار, إلى أنه "بإمكان كل حرفي يريد الحصول على هذه البطاقة الالكترونية تقديم معلومات شخصية وافية مسجلة في بطاقة التعريف الوطنية الرقمية", داعيا الحرفيين إلى "المزيد من العمل والإبداع للنهوض بالصناعة التقليدية الوطنية والمساهمة في التنمية الاقتصادية وكذا الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للجزائر".

من جهته, ذكر المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بالوزارة, كمال الدين بوعام, بأن عملية تعميم الرقمنة في المؤسسات العمومية يندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي تنص على ضرورة التحول نحو الاستعمال وتعميم الرقمنة لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمة العمومية, معتبرا في ذات الإطار البطاقة المهنية الرقمية الجديدة للحرفي من شأنها "تسهيل عمل الحرفي وممارسة نشاطه بإرياحية".