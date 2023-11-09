الشركة الجزائرية القطرية للصلب تحصل على اعتماد هيئة "جلوب سيرت أ.ب" لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الاسكندينافية

جيجل - تحصلت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة بولاية جيجل على اعتماد هيئة "GlobeCert AB" الذي يمكنها من تصدير منتجاتها إلى الأسواق الاسكندينافية, حسبما علم اليوم الخميس من مديرية الإعلام للشركة.

وأوضح ذات المصدر في تصريح ل/وأج أن الشركة الجزائرية القطرية للصلب تحصلت على اعتماد ''هيئة الاعتماد الدولية'' (GlobeCert AB) ما يسمح بتصدير منتجات الشركة من حديد التسليح بأنواعه إلى دول الاسكندينافية والمتمثلة في السويد والنرويج والدانمرك.

ويأتي هذا الاعتماد الذي يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تحصلت عليه الشركة خلال الأسبوع الماضي ممثلا في شهادة المطابقة من قبل هيئة الاعتماد الدولية KIWA لتصدير منتجاتها إلى دول البلطيق نتاج التفوق والتميز للشركة "والتي جاءت نتيجة الجهود الجادة والالتزام التام بأعلى معايير الجودة والاحترافية", وفق ما أكده ذات المصدر.

ومع الحصول على شهادة المطابقة من "GlobeCert AB" للدول الاسكندينافية تكون منتجات الشركة الجزائرية القطرية للصلب معتمدة في كل أسواق القارة الأوروبية التي تعد أحد أهم الأسواق العالمية في مجال الحديد والصلب, وفق ما ذكره ذات المصدر.

وتسعى الشركة الجزائرية القطرية للصلب إلى التواجد في كل الأسواق العالمية من خلال تصدير الفائض من منتجات الحديد والصلب المنتجة في مركب بلارة إلى الأسواق الدولية والمساهمة في "تحقيق إستراتيجية الحكومة الرامية إلى رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات", مثلما جرى توضيحه.