مجمع سونلغاز يبحث مع شركة "سيديفار" الفرنسية وضعية المشاريع المشتركة

الجزائر - عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المدير العام لشركة سيديفار- فرنسا، ميشال مولا، لبحث وضعية المشاريع المشتركة في صناعة عوازل الخطوط الكهربائية، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجمع العمومي.

وخلال هذا اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، بحضور عدد من الإطارات المسيرة في المجمع، تمت مناقشة عديد الملفات ذات الصلة بشركة سيديفار-الجزائر، التي تم إنشاؤها سنة 2018 وهي ثمرة شراكة بين كل من سونلغاز وسيديفار-فرنسا ومؤسسة كهربة الجزائر "أل إيلاك" والمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة "إينافا"، يوضح المصدر.وبالمناسبة، أكد السيد عجال على أهمية الشراكة التي تجمع سونلغاز بالشركة الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي للدفع بهذه الشراكة إلى "مستوى أعلى

وأهم".

وفي هذا الإطار، حث على "اتخاذ القرارات التي من شأنها استدراك التأخر على مستوى عديد المشاريع، خاصة وأن سونلغاز تعتبر فاعلا محوريا في إطار الاقلاع الاقتصادي الذي تشهده الجزائر".

وأبرز الرئيس المدير العام لسونلغاز أيضا "ضرورة احترام مبدأ الشراكة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، وفقا لقاعدة رابح-رابح التي تعتبر الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها سونلغاز كل علاقاتها الداخلية والخارجية"، يضيف البيان.

كما لفت إلى "حتمية اتخاذ قرارات مستعجلة وجادة"، خاصة فيما يتعلق بضرورة توقيع ملحق الشراكة بين الطرفين، واتخاذ قرار بخصوص موضوع انجاز مشروع الفرن الخاص بتصنيع العوازل الزجاجية والانتهاء من سلسلة التجميع، وكذا تسريع وتيرة تسليم بعض الطلبيات الخاصة بعوازل الخطوط الكهربائية وذلك في إطار التحضير لصائفة 2024.

من جهته، أثنى مدير الشركة الفرنسية على مستوى التعاون والشراكة مع سونلغاز، مؤكدا أن سونلغاز تعد "شريكا استراتيجيا ومهما بالنسبة لسيديفار".

كما عبر "عن الإرادة القوية لشركته لدعم هذا التعاون من خلال رفع كل العراقل التي من شأنها تعطيل مستوى العمل بين الطرفين"، وفق البيان.