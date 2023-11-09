السيد عون يستقبل السفير القطري مرفوقا بوفد من الشركة الجزائرية-القطرية للصلب

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مساء أمس الأربعاء بالعاصمة، سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، مرفوقا بوفد من الشركة الجزائرية-القطرية للصلب، يقوده مديرها العام يوسف بن أحمد المهندي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، "أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين خاصة في المجال الصناعي، حيث باشرت دولة قطر الاستثمار في العديد من المشاريع، ومن بينها مصنع بلارة بولاية جيجل والذي يمثل ثمرة شراكة اقتصادية عربية -عربية ناجحة في ميدان تصنيع الحديد"، حسب المصدر ذاته.

وبالمناسبة، أكد السيد عون أن مشروع الصلب من شأنه توسيع دائرة الصادرات خارج المحروقات لافتا إلى أن دائرته الوزارية "ستعمل جاهدة لتقديم جميع التسهيلات لتوسيع المشروع أكثر".

من جهته، أكد المدير العام للشركة الجزائرية-القطرية للصلب أن المصنع يسير بشكل "جيد"، حيث بلغ عدد العاملين أكثر به من 2600 عامل، ويقوم حاليا بإنتاج أنواع جديدة من منتجات الحديد لتطوير صناعة الحديد والصلب، يضيف البيان.