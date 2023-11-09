Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد عون يستقبل السفير القطري مرفوقا بوفد من الشركة الجزائرية-القطرية للصلب

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 10:00     الفئـة : اقتصــاد
السيد عون يستقبل السفير القطري مرفوقا بوفد من الشركة الجزائرية-القطرية للصلب

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مساء أمس الأربعاء بالعاصمة، سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، مرفوقا بوفد من الشركة الجزائرية-القطرية للصلب، يقوده مديرها العام يوسف بن أحمد المهندي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، "أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين خاصة في المجال الصناعي، حيث باشرت دولة قطر الاستثمار في العديد من المشاريع، ومن بينها مصنع بلارة بولاية جيجل والذي يمثل ثمرة شراكة اقتصادية عربية -عربية ناجحة في ميدان تصنيع الحديد"، حسب المصدر ذاته.

وبالمناسبة، أكد السيد عون أن مشروع الصلب من شأنه توسيع دائرة الصادرات خارج المحروقات لافتا إلى أن دائرته الوزارية "ستعمل جاهدة لتقديم جميع التسهيلات لتوسيع المشروع أكثر".

من جهته، أكد المدير العام للشركة الجزائرية-القطرية للصلب أن المصنع يسير بشكل "جيد"، حيث بلغ عدد العاملين أكثر به من 2600 عامل، ويقوم حاليا بإنتاج أنواع جديدة من منتجات الحديد لتطوير صناعة الحديد والصلب، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد عون يستقبل السفير القطري مرفوقا بوفد من الشركة الجزائرية-القطرية للصلب
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 10:00     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.09

الشركة الجزائرية القطرية للصلب تحصل على اعتماد هيئة "جلوب سيرت أ.ب" لتصدير منتجاتها إلى…

23.11.09

تدشين المعرض التشيكي "الملائكة باللون الأخضر" المخصص للمرأة في النزاعات المسلحة

23.11.09

وزير التربية الوطنية يلتقي بنظيره التركي ونائب وزيرة التربية الفنلندي

23.11.09

مجمع سونلغاز يبحث مع شركة "سيديفار" الفرنسية وضعية المشاريع المشتركة

23.11.09

السيد عون يستقبل السفير القطري مرفوقا بوفد من الشركة الجزائرية-القطرية للصلب

23.11.09

صناعة السيارات: مشروع لشركة "شيري" ببرج بوعريرج بطاقة أولية تبلغ 24 ألف وحدة

الأكثــر قـراءة

23.11.07

الدورة ال42 لمنظمة اليونسكو: بلعابد يلتقي مع نظيره مع التونسي‎

23.11.07

عطاف يستقبل من قبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني

23.11.07

رئيس حركة مجتمع السلم يثمن موقف الدولة الجزائرية في دعم القضية الفلسطينية

23.11.07

الدعوة لتنسيق أعمال الأحزاب السياسية لتنظيم مؤتمر دولي لنصرة القضية الفلسطينية

23.11.07

الدورة ال42 لمنظمة اليونسكو: وزير التربية يلتقي نظيرته من جنوب إفريقيا

23.11.07

عطاف يلتقي في بوخارست بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة برومانيا