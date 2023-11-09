صناعة السيارات: مشروع لشركة "شيري" ببرج بوعريرج بطاقة أولية تبلغ 24 ألف وحدة

الجزائر - تعتزم شركة "شيري" الصينية إقامة مشروع لصناعة السيارات بولاية برج بوعريرج بطاقة أولية تقدر ب 24 ألف وحدة سنويا، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وتم عرض تفاصيل المشروع خلال استقبال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، مساء أمس الاربعاء، لوفد من شركة "شيري" يقوده مدير عام العلامة في إفريقيا، ستيف شان، ومدير العلامة بالجزائر، أيمن شريط.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن الطاقة الانتاجية لمصنع "شيري" ببرج بوعريرج ستنتقل إلى 100 ألف سيارة خلال العام الثالث من دخوله مرحلة الانتاج، كما ستعمل الشركة على خلق منصة للتصدير في الجزائر. علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بالإطلاق الرسمي لعلامة "شيري" في الجزائر اليوم الخميس، حيث سيتم عرض معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وكذا شبكة التوزيع التي تشمل 30 ولاية كمرحلة أولى.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أن تكون الأسعار في متناول المواطن الجزائري، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد البيع، واحترام دفتر الشروط، وفقا لنفس المصدر.